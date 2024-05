Funes: ante la gran cantidad de autos avanza la instalación del estacionamiento medido

El secretario de la Movilidad de la Municipalidad de Funes, Joaquín Sánchez, está convencido de que l a seguridad vial se fortalece con educación, controles y medidas que "deben acompañar a una ciudad que no se parece en nada a la teníamos hace 30 años".

El último verano, por ejemplo, si bien no se incrementaron en número respecto a 2023, se registraron varios siniestros con víctimas fatales y heridos.

En el normal funcionamiento de una ciudad en crecimiento constante, hay problemáticas que atañen al municipio y otras que lo exceden. Un tema central que ocupa a la actual gestión, para mejorar la circulación y evitar accidentes, son los accesos a Funes. El choque en cadena que ocurrió en mayo a la altura de Kentucky, en la autopista Rosario Córdoba, y que ocasionó un caos vehicular en una hora pico matutina, encendió nuevamente las alarmas.

Roly Santacroce pidió públicamente a la Nación que se haga cargo del mantenimiento de esa arteria vial que quedó "abandonada" por los ajustes presupuestarios definidos por el gobierno de Javier Milei. "No hay supervisión ni control por parte del gobierno nacional sobre la autopista y se trasladó la responsabilidad a los municipios sin proporcionarnos los recursos necesarios para hacer frente a situaciones de emergencia", dijo oportunamente.

Pero también llamó a la reflexión a los conductores a los que pidió mayor responsabilidad: "Uno puede hacer los mejores accesos, que son fundamentales, pero también lo es la educación vial. No son todos, pero muchos manejan mirando el teléfono o apretando el acelerador cuando no corresponde poniéndose en riesgo y generando peligro para la sociedad".

En este contexto, Funes intenta ordenar y mejorar la circulación en la ciudad en todos los aspectos posibles en los que puede actuar en forma directa, mientras hace los reclamos correspondientes en las obras que le competen a Provincia y Nación.

Movilidad local y seguridad

Sánchez, quien fue convocado por Santacroce en el inicio de su nueva gestión, en diciembre pasado, y que cosechó experiencia como subsecretario de Transporte del gobierno provincial, dijo a este diario que "estamos trabajando en la problemática de la seguridad vial interna con objetivos claros como fortalecer la fiscalización vehicular".

En ese sentido mencionó que en los distintos operativos se están controlando más de 3 mil vehículos por mes y se labran unas 700 actas mensuales por infracciones. A la cabeza está el mal estacionamiento. "Creo que pesa bastante la cuestión cultural. No es solo el funense, el argentino en general tiene esa idea de que tiene que ir con el auto hasta la puerta. No deja el auto donde corresponde y camina. Bueno, eso es algo que tiene que cambiar", indicó.

Para llegar a la cantidad de autos, motos y camionetas que circulan diariamente, tuvieron que readecuar los recursos de Movilidad. "Rediagramamos la estructura de turnos, asignamos más personal de lunes a viernes por la mañana, y los fines de semana donde se incrementa la población, en especial los domingos, que se parece bastante a lo que pasa en zonas turísticas de otros lugares del país. Los jueves por la tarde, viernes y sábados también, empieza el movimiento en bares y reforzamos. Ese reacomodamiento nos viene dando resultados", señaló.

Sánchez hizo referencia a los siniestros que se dieron sobre fines del año pasado y en el verano: "Nos preocupa y nos ocupa", puntualizó. "Hay que seguir trabajando en cuestiones preventivas que son las que nos dan más resultado".

Estacionamiento

"Para dar respuestas en materia de estacionamiento estamos avanzando en la licitación del estacionamiento medido. Fue una demanda que surgió de comerciantes del casco histórico que por la mañana advierten una saturación importante, sin rotación: hay autos que quedan estacionados 7 u 8 horas en el mismo lugar".

La medida, en pleno avance, también cosecha quejas porque hay otros propietarios de negocios que rechazan la medida por entender que eso les quitará ventas.

En cuanto a los excesos de velocidad, "vamos por la radarización" como uno de los caminos para resolver este tema.

En Funes la velocidad máxima permitida en todo el casco es de 40 km, con reducción en los pasos a nivel y 60 km para Illia, ruta 9 y un tramo de Fuerza Aérea (el que va desde Galindo hasta San Sebastián).

Sánchez dijo que en forma paralela quieren seguir favoreciendo los traslados en bicicleta y vehículos que no sean a combustión. "En Funes siempre se salió en bici, pero es cierto que en la medida que se incrementa el parque automotor y hay otras conductas de los automovilistas la gente empieza a tener cierto temor. Soy de Funes, y cuando era chico o adolescente no se podía pensar en moverse de otro modo que no fuera en bicicleta, eso tenemos que retomarlo", dijo el funcionario.

De hecho, es frecuente ver al intendente Santacroce recorriendo la ciudad en su bici.

"La ciudad crece y eso nos gusta a la mayoría pero a la par se dan situaciones que debemos revisar y reordenar y que pueden no ser simpáticas. Además de los controles estrictos creemos que hay maneras de disuadir y a la vez educar. La colocación de los conos en ruta, la marcada presencia de agentes de tránsito, son medidas importantes. Estamos avanzando para optimizar los recursos que tiene la ciudad", remarcó Sánchez y agregó: "Estamos bien orientados".