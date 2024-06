Lionel Scaloni: "Por donde vas la gente se siente identificada por cómo juega Argentina"

Sobre la primera cuestión, Scaloni no solo dijo que "no queda nada de 2016", sino tampoco del título mundial. "Lo mismo en que fuimos campeones lo mismo. La rueda no para. El estadio donde se jugó aquella final es historia, no tiene sentido volver atrás".

La visión de Scaloni sobre los logros conseguidos

En referencia a cómo fue la victoria sobre Canadá en el debut, Scaloni amplió la visión y la generalizó a los enormes logros obtenidos: “Lo que me llevo es lo que se ha conseguido. Al final sí que es importante ganar, pero nosotros lo conseguimos de una manera que ha contagiado. No solo al hincha argentino, por donde vas la gente se siente identificada con la manera de jugar de esta selección y eso es lo que nos llevamos. Estamos muy orgullosos de eso".

Y agregó: "Sin dudas no estaríamos acá si no fuera por lo conseguido, pero hubo una época que fue el 2019 que estábamos ahí y continuamos con este proceso. Fue muy importante, sino no podríamos decir lo que estamos diciendo. Es fundamental confiar en un proceso más allá que haya un traspié y esa confianza dio sus frutos”.

Después sí se metió en lo que será el choque de este martes y acotó que "estamos poniendo en demasiada alerta roja el partido contra Chile. Jugaremos como tenemos que jugar. Los futbolistas saben que hay límites que no se pueden pasar. Hay que ser responsables. Eso no quita que si el partido se pone duro se juega como se presenta".

"Creo que Chile tiene buenos atacantes, creo que tendremos que estar bien parados para que no nos compliquen e intentar hacer nuestro juego", señaló Scaloni y se refirió a la ausencia de Arturo Vidal en la Roja.

"Yo me sentía bastante identificado con la manera de jugar de Arturo Vidal. Además de jugar bien, no daba nunca una pelota por perdida. Imagino que para el pueblo chileno no tenerlo adentro de una cancha costará", dijo en una frase que tal vez sea recogida por Ricardo Gareca, el DT trasandino que lo excluyó de la Copa América.

Posibles retoques en la selección argentina ante Chile

Respecto al equipo, Scaloni aseguró que ya se lo comunicó a los jugadores y que podría haber retoques. Lo seguro es que Molina jugará, porque de lo contrario no hubiera estado en la conferencia de prensa.

Sí le preguntaron puntualmente por Alejandro Garnacho y prácticamente dejó entrever que debe seguir esperando su chance . "Ale está entrenando muy bien, esta cómodo y todavía no se dio el partido para que pueda ingresar".

El DT de Argentina también se refirió a la frase de Kylian Mbappé sobre que el nivel de la Eurocopa es superior al de una Copa América o al de un Mundial inclusive y Scaloni no quiso entrar en polémicas pero respondió firme, defendiendo al fútbol sudamericano.

"Son opiniones. No puede ser importante una cosa o la otra cuando no están los mejores. Sudamérica tiene 10 títulos mundiales. Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay pone en dificultades a todo el mundo, Chile cuando va a un Mundial lo hace muy bien. Son opiniones y hay que respetarlas, eso no quiere decir porque Mbappé diga a eso, va a misa. Es respetable. Modric dijo lo contrario y son europeos, son respetables. Yo no me animaría a decir que estas selecciones no son de las mejores".

Y la distención llegó sobre todo a la hora de la referencia al cumpleaños de Lionel Messi. Ahí Scaloni no solo se refirió al día especial para Leo sino para "Diego y Antonia, que también cumplen los años".

"Estamos de festejo pero la realidad se nos pasó el regalo", dijo riéndose. "Sé lo duro que es en un cumpleaños estar afuera de tu casa, intentamos que esté alegre y feliz, por suerte el grupo de compañeros lo hace sentir bien. Está con gente que lo quiere".