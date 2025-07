Qué dijeron Pampita y Mauro Icardi tras el escándalo desatado entre la China y Vicuña

Pocas horas después del contundente descargo repleto de acusaciones de la China Suárez, la modelo defendió a su ex y el futbolista publicó un sugestivo mensaje

Explotó la novela que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña . Tras enterarse de que no podrá instalarse en Turquía con Magnolia y Amancio debido a una acción judicial impulsada por su ex , la modelo destrozó a Benjamín Vicuña en redes sociales . Pocas horas después del descargo, Pampita , madre de tres de los hijos mayores del actor, salió a defender al chileno. Por su parte, Mauro Icardi realizó un sugestivo posteo en medio del escándalo.

La actriz de "Casi ángeles", que hasta el momento había mantenido una relación en buenos términos con su ex, hizo una publicación en la que lo acusó categóricamente de ser un mal padre, de haberle sido infiel durante su embarazo y de tener problemas de adicciones. El posteo marcó el inicio de una noche cargada de escándalos y acusaciones cruzadas.

Mientras la China emprendía su viaje a Turquía junto a Mauro Icardi , Carolina "Pampita" Ardohain habló sobre las explosivas declaraciones. En conversación con la panelista Yanina Latorre, reveló cómo es actualmente el vínculo de Vicuña con sus hijos y cómo es su relación con Eugenia Suárez. Mauro Icardi no se quedó atrás y también se expresó en redes sociales luego del lapidario mensaje de la China.

Las palabras de Pampita

A pocas horas del escándalo mediático, Pampita se comunicó vía mensaje de texto con la conductora Yanina Latorre. En el programa SVP, la panelista reveló los dichos dee la modelo.

"Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso", expresó Pampita. Luego, agregó contundente: "Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos. Lo he dicho siempre".

Acerca de su vínculo con la China Suárez, Pampita comentó: “Ya no sé que decir” y luego reveló que tiene una excelente relación con la actriz hace muchos años. Hacia el final, dejó un mensaje para el futuro: "Espero que como la familia que somos, entre todos reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea”.

El sugestivo mensaje de Mauro Icardi

Mientras el escandalo estallaba y a pocos minutos de subirse al avión que lo llevaria a Turquía, Mauro Icardi publicó un polémico mensjae a traves de sus historias de Instagram.

En el breve pero contundente posteo escribió: ”El problema no es abrir el portal, es no saber cómo cerrarlo". Y agregó: "Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso... No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno".

Sin dar nombres ni hacer referencias directas, continuó: "Porque no todo lo que brilla es oro. A veces es la entrada a tu propia perdición”.

Pocos minutos después compartió una foto de la China Suárez en el avión rumbo a Estambul.