El incómodo momento de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo en pleno paseo por San Telmo

Aunque Natalia Oreiro y Ricardo Mollo llevan tiempo alejados del foco mediático y no suelen mostrarse juntos en público, este fin de semana sorprendieron a sus fanáticos paseando por las calles de San Telmo . Fue allí donde protagonizaron un momento tenso que quedó registrado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales .

Como cada domingo, el barrio porteño de San Telmo se llenó de turistas y porteños recorriendo los tradicionales puestos de antigüedades y artículos vintage. En ese contexto , la pareja fue reconocida mientras caminaba y compraba. De esta forma, algunos fanáticos se acercaron para saludarlos. Sin embargo, rapidamente lo que parecía ser una situación emocionante se convirtió en incomoda y la escena captada por celulares no tardó en viralizarse.

El momento incómodo que protagonizaron Natalia Oreiro y Mollo

Es costumbre que cientos de personas se pierdan en las callecitas de San Telmo, mientras disfrutan de una tarde soleada y la pareja no fue la excepción. Ahora bien, mientras recorrían la ciudad, uno de sus fanáticos quiso pedirle una foto al cantante de Divididos, lo que no esperaba el seguidor era la polémica reacción de Natalia Oreiro.

En el video se lo puede ver a Mollo respondiendo con cordialidad y dispuesto a tomarse una foto con el grupo de fanáticos. En ese momento, la actriz de Muñeca Brava detuvo a los seguidores y, mientras tomaba el brazo de su pareja, agregó: “Por favor, no nos molesten, si no, no podemos seguir”

