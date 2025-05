Los Rancheros: "Las canciones que se hicieron con buena vibra siguen vivas"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Plataforma Lavarden (@plataformalavarden)

Antes de su llegada a Rosario, Meno Fernández dialogó con La Capital y habló de cómo la banda sostiene su vigencia a través del tiempo.

¿Cómo viven el presente de la banda, con este nuevo disco y esta nueva gira?

Ante todo, la gira de Los Rancheros es eterna. Con “En la radio”, que es el título del nuevo álbum, empezamos una serie de presentaciones en La Trastienda en Buenos Aires a principio de abril y después nos fuimos a Posadas, Santiago del Estero, Jujuy, volvimos a Buenos Aires, y nos fuimos a Perú, donde hicimos Arequipa y Lima. Estuvimos por todo el Litoral, hasta el Chaco. Ahora vamos a visitarlos a ustedes con la idea de presentar de el nuevo álbum, pero no como hacen algunos artistas super ego que cuando muestran un nuevo álbum descartan tocar los clásicos. No vamos a torturar a la gente con lo nuevo. La idea es tocar los clásicos y hacer un recorrido de la historia de Rancheros desde el primer disco que produjo Andrés Calamaro en el 91, hasta “En la radio”. Tiene nueve canciones y un bonus track hecho con la Sinfónica de Buenos Aires que quedó buenísimo, y va a sonar mechado en todo el contexto de clásicos.



Mucha gente que conoce muchas de sus canciones quizás no sabe que siguen tocando. ¿Qué les pasa con esa permanencia en la escena?

Rancheros es como una banda eterna y silenciosa. Viajamos por todos lados y tocamos por todos lados pero no somos esos grupos que tienen mucha pantalla ni presencia en medios, pero tenemos muchísimo público que nos recibe y no sólo en nuestro país. Habitualmente estamos en México, Perú, Paraguay, España. Pero no tenemos mucha prensa, y eso para mí es doblemente meritorio porque incluso cuando estábamos en las grandes compañías no nos dieron mucha bola. Las canciones de Los Rancheros se hicieron solitas, fueron elegidas por la gente. Se hicieron famosas y exitosas por la gente. Y por eso ya no tienen dueño. En febrero, estaba en Pinamar y salí a caminar una noche por la playa, y había fogones donde los pibes cantaban “El Che y los Rolling Stones” y “Mujer”. Quizás no saben ni de quién es y eso para mí es genial, porque pasaron a ser temas populares, ya no son mías, son de la gente. Trascendieron muchas generaciones y cada vez que nos presentamos en vivo revive el milagro de la música. Hay diez canciones que en el fondo las conocemos todos, entonces se nos hace relativamente fácil el retorno del reconocimiento al grupo.

¿Qué pensás que hubo en aquellas canciones, y en lo que hicieron después, que permitió sostener el vínculo con la gente?

No hubo una fórmula. Yo soy autor y compositor de las canciones, y cuando alguien se propone hacer un hit, generalmente la va a pifiar. O tal vez tenés la suerte de hacer un hit, pero de un verano, le ponés tres cosas que estén de moda, decís lo que hay que decir y a lo mejor ese verano lo bailamos todos. Pero eso no perdura en el tiempo, porque son canciones intencionadas. Es algo que siempre intento comunicarle a los pibes que componen: que se fijen que los emocione. Porque cuando lográs que a vos te emocione algo que estás haciendo, cuando sentís que te vibra la piel y querés salir corriendo a grabar porque tiene contenido, es muy probable que le suceda lo mismo a la gente. A mí me pasó con “El Che y los Rolling Stones”, que es una de las canciones más populares en toda América, desde México para abajo, nunca tuvo difusión en una discográfica. Hicimos un videíto nosotros porque nos juntamos un día con amigos y lo hicimos. Pero sin embargo a la canción no la pudieron frenar. Y creo que las canciones de Los Rancheros lo lograron porque se hicieron de buena fe, con sentimiento, sin planear un hit, contando una historia real. Eso le pasa a los artistas que hacen música sin buscar el éxito.

Hay algo bastante narrativo en algunas de sus canciones, que puede ser un elemento que ayuda a que se mantengan en el repertorio fogonero.

Para que le llegue a la gente, la canción se tiene que parecer a la gente. Vos te tenés que sentir identificado con lo que está contando, aunque no entiendas del todo lo que está diciendo. Una vez conté en una nota que la canción “Mujer” habla de la Virgen María, y la gente ni se lo imaginaba así. Se quedaron flasheados porque no hablaba de una novia o una amante. Es una canción profunda, que arranca hablando de un hombre que está al borde del suicidio al que se le aparece la imagen de la Virgen.

¿Quién es el público de Los Rancheros hoy? ¿Hay recambio generacional?

Cuando hacemos las fiestas provinciales siempre hay un collage de gente, de familias enteras. Pero cuando hacés un teatro, la gente va a sacar una entrada para verte. Y el público va desde los treinta para arriba, pero también se incorporan pibes que a lo mejor a partir de sus padres llegan a nuestra música. O que quizás aprenden a tocar la guitarra con “Sin solución” o con “El Che y los Rolling Stones” y empiezan a descubrir la banda. Tuvimos la suerte de hacer canciones atemporales. Es como que Los Rancheros le cabe a todo el mundo.

¿Qué vínculo tienen con Rosario y cómo viven el regreso?

Yo personalmente tengo un vínculo más especial con la ciudad que el resto de Los Rancheros porque mi papá fue un rosarino de ley. El pibe nació en Rosario, fui a visitar el hospital donde nació. Así que particularmente cuando voy para allá, me imagino a mi viejo caminando por ahí. Incluso después de venirse a vivir a Buenos Aires, hablaba mucho de su Rosario. Tengo ese sentimiento especial por la ciudad. Pero es una ciudad muy artística, de mucha música, mucha poesía, mucha literatura, muchos bares. Y eso te pone en un plano de responsabilidad de saber que el rosarino escucha y vibra, así que sabemos que tenemos que ir con todo el power para subirnos al escenario y dar lo mejor. Nos encanta el desafío rosarino.

Llevan casi cuarenta años de carrera. ¿Qué te sorprende todavía?

Me sorprenden a veces las ganas que tengo de seguir. Porque yo de más joven pensaba en qué me iba a pasar cuando llegara a los cuarenta o los cincuenta. Y tengo más ganas que nunca. No me quiero bajar nunca de esta moto, de llevar música, de seguir componiendo. Con “En la radio”, que es un proyecto hermoso, estamos entusiasmados como si tuviéramos diecinueve años. Y me sorprende que pese a la evolución y los cambios que propone permanentemente el arte, la música y los medios de comunicación, las canciones que se hicieron con buena vibra, y no hablo solamente del rock, siguen vivas. Desde Atahualpa Yupanqui, Piazzolla, Gardel, Charly, Spinetta o Los Enanitos Verde. Pese a todos los galopes de la música que nos quieren imponer desde otros lados, la música que se hizo con esencia sigue viva. Eso me emociona y me da ganas de seguir.