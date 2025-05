Cartelera económica: el mundo de las franquicias se reúne en Rosario

El sistema de franquicias atraviesa un momento de consolidación. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (Aamf), el 55% de las marcas del sector expandieron sus puntos de venta durante el primer semestre de 2024, con un crecimiento del 3,6% respecto de diciembre de 2023. En total, 195 nuevas franquicias se sumaron al mapa nacional. Rosario y su región no son la excepción: el dinamismo emprendedor y el potencial de consumo la posicionan como una plaza atractiva para franquicias gastronómicas, de comidas rápidas, heladerías e indumentaria, entre otros rubros en auge. En Argentina operan más de 1.900 marcas bajo este sistema, que gestionan aproximadamente 60.000 puntos de venta en todo el país y ocupan a 210 mil personas. Más del 90% de las franquiciantes son de origen nacional. Para 2025, la Aamf reporta que más del 90% de las marcas tiene planes concretos para abrir nuevos puntos de venta. NegoZona, la plataforma online especializada en compra, venta y valuación de negocios y franquicias, con presencia en Argentina, Uruguay, México y España, organizó en distintos puntos de Argentina un evento apuntado a este nicho, que ahora llega a Rosario. El FranquiDay se realizará el próximo jueves 29 de mayo, de 9.30 a 18.30, en el Plaza Real Suites Hotel (Santa Fe 1632). El evento cuenta con el apoyo de la AAMF, la Asociación de Franquicias del Litoral, y La Oficina, agencia de prensa y comunicación. La entrada es sin cargo, con cupo limitado y reserva previa. Información en https://www.franquiday.com.ar/ferias/rosario, visitá el Instagram @negozona.arg, o consultá directamente al WhatsApp 1164920950.

Un día antes, el 28 de mayo, vuelve el Congreso Maizar 2025. Se realizará en Buenos Aires y llega en un punto de inflexión para el agro en general y para las cadenas del maíz y el sorgo en particular. Muchas variables económicas están reacomodándose a nivel local e internacional, y la rentabilidad del sector está sumamente comprometida; pero las posibilidades de desarrollar estas cadenas son muy grandes, como lo demuestran los países vecinos, y ese será el foco. Por eso, el lema de este encuentro es “Por más valor”: se va desmenuzar las oportunidades que tenemos de construir valor sobre esas semillas de maíz y sorgo que ya vienen con valor agregado aguas arriba, en los años de investigaciones y ensayos que científicos y técnicos llevaron a cabo. Informes e inscripción: www.congresomaizar.org.ar

agroactiva.jpeg En busca de financiamiento. Expoagro es el primer test del año para la marcha de los agronegocios. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Si de eventos del agro se trata, se viene la gran cita. Del 4 al 7 de junio se llevará a cabo en Armstrong la 31ª edición de Agroactiva. Este capítulo se perfila como un evento que se introducirá en los récords históricos de la clásica muestra agroindustrial. Es que la gran demanda de espacio por parte de empresas del sector agropecuario obligó a la organización a realizar una ampliación de 27.000 metros cuadrados en el predio ferial, igualando de esta manera a la edición más grande de la historia, que tuvo lugar en la localidad cordobesa de Oncativo en 2007. En noviembre del año pasado ya se había completado la venta de la totalidad del espacio inicialmente disponible y luego más de 100 nuevas empresas eligieron ser parte de la próxima edición. A días de la apertura, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, destacó que la muestra es “bien santafesina” y una “verdadera expresión de federalismo productivo”. La provincia volverá a tener un rol protagónico, con una participación institucional fuerte. Por otra parte, Basf, la compañía líder en innovación agrícola participará por primera vez en Agroactiva. Presentará sus últimas soluciones digitales, semillas y protección de cultivos. Este debut marca un paso fundamental para la compañía, que busca reafirmar su compromiso con el productor y acercarle soluciones innovadoras para una agricultura más sustentable y rentable.

Inscripciones para Palermo

Y al toque hay que sacar los pasajes para Palermo. El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe convoca a empresas dedicadas a la producción de delicatesen y productos alimenticios con alto valor agregado y emprendedores de productos regionales de todo el territorio provincial, a participar de la Expor Rural de Palermo 2025, que se desarrollará del 17 al 27 de julio en Buenos Aires. La inscripción cierra el 18 de junio. A través del programa Santa Fe Expone del Ministerio de Desarrollo Productivo dirige la convocatoria a empresas dedicadas a la producción de delicatesen y productos alimenticios con alto valor agregado y emprendedores de productos regionales. Dado el perfil del evento, se buscará que las pymes se destaquen por su excelente presentación y la calidad de sus productos. Además, dada la extensión de la muestra, se seleccionarán empresas para la primera semana de la exposición y otras para la segunda. Las empresas interesadas podrán inscribirse hasta el 18 de junio a las 10 mediante el formulario disponible en el sitio de Santa Fe Expone, donde además podrán encontrar el reglamento de participación.

Nueva edición de Legado

Y dentro del mundo del agro y la ciencia, va un aviso parroquial. Bayer, en alianza con Endeavor, la red de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, lanzan una nueva edición de “Legado: innovación con impacto”, un programa que potencia emprendimientos con soluciones innovadoras para transformar realidades en salud y agricultura. Legado es una comunidad activa de startups que, combinando ciencia y tecnología, buscan resolver los desafíos sociales más urgentes de nuestra región a través de la innovación. Y busca identificar, acompañar y escalar startups que estén generando un impacto social concreto, alineando el compromiso de Bayer con la innovación y el desarrollo sostenible. El proceso de selección incluye la evaluación de todas las postulaciones, entrevistas a startups preseleccionadas y demodays virtuales con presencia de destacados referentes de los ecosistemas de emprendimiento. Los cinco emprendimientos ganadores accederán a un programa de Scale Up diseñado especialmente para escalar su impacto. Recibirán mentorías de especialistas de Bayer y conexiones con aceleradoras, fondos de capital emprendedor y gobiernos de la región. Uno de ellos, además, recibirá un premio económico (equity free). Además, formarán parte de la Comunidad Legado. La convocatoria estará abierta hasta el 6 de junio de 2025. La inscripción es gratuita y se puede realizar en www.conosur.bayer.com/es/legado, completando el Formulario de Postulación. Para más información sobre el programa, escribir a [email protected]

Encuentro de la Soberanía

forosoberania5.jpg

La agenda de las organizaciones sociales también está nutrida. El Tercer Encuentro Federal por la Soberanía ya tiene fecha y lugar. El próximo 21 de junio, en Paraná, un amplio arco de corrientes políticas, científicas, estudiantiles y sindicales de todo el país se reunirán “para defender y recuperar lo nuestro”. La actividad es organizada por el Foro por la recuperación del Paraná y el Encuentro Federal por la Soberanía. La jornada tendrá su desarrollo en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Uader) y estará enmarcada en el día de la Bandera Nacional. Los promotores del encuentro refieren que en el actual contexto nacional e internacional “la Patria está en peligro” y, citando a José de San Martín, expresan: “cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.

Congreso petroquímico

Y un resumen de un congreso que se realizó con mucho éxito. El Sindicato de Trabajadores Petroquímicos (Soepu) llevó adelante recientemente su 11º Congreso Laboral de Capacitación y Formación Sindical. Se realizó en el centro recreativo del gremio en Puerto San Martín. El evento estuvo destinado a la capacitación y formación de delegados, afiliados e interesados, y se consolidó como un espacio de referencia en el que se debatió, se intercambiaron ideas y se fortalecieron herramientas para comprender y problematizar los cambios vertiginosos que atravesó el país. La apertura estuvo a cargo de Mauricio Brizuela, secretario general de Soepu, quien afirmó: “Sostenemos este congreso desde hace once ediciones porque creemos en la formación como una herramienta fundamental; nos tocó vivir tiempos de transformaciones económicas y políticas profundas; para defender el trabajo, la industria y los derechos de los trabajadores, necesitamos estar informados, formados y unidos. No se puede disputar el rumbo de un país si no entendemos el escenario donde estamos parados”. Entre los panelistas estuvo Silvestre Bisquert, quien realizó una fuerte crítica al modelo de exportación de recursos sin valor agregado; el politólogo Diego Añaños, quien analizó el “eterno retorno neoconservador” y el economista Esteban Guida, quien analizó el plan económico del gobierno nacional. También Juan Pablo Cappa, secretario adjunto de Soepu; Gustavo Trezzi, presidente de la obra social Ospip, y Darío Pérez, tesorero de la Asociación Mutual del Personal de la Industria Petroquímica (Ampip), quien subrayó el rol de las mutuales como redes de contención solidaria en tiempos de ajuste económico.