Emanero: "El contraste en el arte siempre es una herramienta poderosa"

Antes de su desembarco en Rosario, Emanero pasó por La Capital y habló de sus exitosas colaboraciones, su vínculo con Los Palmeras, y anunció la salida de un nuevo disco para fin de año.

¿Cómo te presentarías, de manera de dar cuenta de tus distintas facetas?

Creo que los artistas hablamos a través del arte y no tanto de presentaciones o de autodecirnos de alguna manera. En mi caso, si querés entender las etapas, es cuestión de ir escuchando los discos en orden y vas a entender qué pasaba cuando tenía 17, 18, y qué me pasa veinte años después, a los 37. Me parece que esa es la mejor carta de presentación que puedo tener, la música, que es lo que hago. No hago otra disciplina artística que no sean canciones.

En el último tiempo mostraste más tu faceta de productor. ¿Qué ponés en juego en esa situación de componer para otros?

No es que trabaje de productor para los artistas en particular sino que son canciones para un formato al que invito a distintos artistas y, obviamente, quiero que se sientan cómodos. Si los invito es porque quiero que hagan lo suyo y no quiero que hagan nada distinto a lo de ellos. Ahí es donde entra en juego la cabeza de productor, de entender qué es lo que tiene cada artista para dar, en qué se destaca, qué está bueno resaltar. Es el trabajo que he tratado de hacer en los últimos tres años con los distintos artistas. No me siento muy cómodo diciéndole a un artista que pruebe otra cosa. Aprendí que lo mejor que podés hacer es lo que te sale bien, y eso se va a notar en el resultado final de la canción.

Sin embargo, en tus colaboraciones hay cruces inesperados como entre La K’onga y David Bisbal. ¿Qué pasa en el momento de pensar que esos cruces pueden funcionar?

El contraste en el arte siempre es una herramienta poderosa. Cuando generás contraste en lo que sea que hagas artísticamente, siempre algo pasa, y traté de tener esos contrastes lindos en las colaboraciones de las canciones. Particularmente, el de La K’onga con David Bisbal no fue idea mía. Sí es una composición mía, la había escrito para que la haga La K’onga con quienes ellos quisieran, no necesariamente tenía que estar yo involucrado en el resultado final de la canción. Una vez que ya estaba Bisbal, me invitaron. Con La K’onga ya habíamos trabajado pero hacer algo con Bisbal, era una gran oportunidad, y la verdad que en ese sentido los chicos de La K’onga fueron super generosos conmigo. De un regalo tan lindo y tan grande que les dio el arte, que me hayan participado a mí fue un gesto que es un poco difícil de olvidar, así que lo que más recuerdo de ese tema es eso. Ahí la cabeza de productor la tuvieron ellos.

Hay algo muy humano en la idea de colaborar.

Cien por ciento. Vas a conocer a alguien y vas a tener, a veces más y a veces menos, algún tipo de relación humana más allá de la canción. Después te cruzás en shows, hacés la canción en vivo. Es algo que está muy bueno y amplió mucho los horizontes de mi carrera musical.

Hablando de ampliar horizontes, generaste un vínculo con el paisaje de la cumbia santafesina a través de colaboraciones con Los Palmeras y Mario Luis. ¿Cómo se dio esa relación?

Un año antes de sacar “Atorrante” con Los Palmeras, había sacado “Bandido” como FMK, Rusherking y Estani. Y a Los Palmeras les gustaba mucho la canción. Creo que a la mujer de Cacho le gustaba mucho la canción y le dijo por qué no la hacían en versión cumbia. Me los crucé en un show de Karina, en el que ella me había invitado a hacer una canción que teníamos antes de “Sinvergüenza”, que se llama “No me digas que no”. Ahí conocí a Los Palmeras por primera vez y me preguntaron si me molestaba que ellos hagan una versión de cumbia santafesina de “Bandido”. Obviamente les dije que no, que para lo que necesiten yo estaba. Después creo que ese proyecto quedó un poco abandonado, lo quise retomar, ellos estaban de gira, no se pudo. Y medio que en ese querer retomar la idea me propusieron que haga una canción nueva para Los Palmeras. Ahí fue que compuse “Atorrante” y se las hice llegar. Después sumamos a Ulises Bueno y a Migrantes. Pero Los Palmeras, en esa etapa, en 2023, fueron los primeros en tener ese gesto de generosidad para conmigo y decir “sí, dale, vamos a hacer una canción”. Eso generó un movimiento dentro mío y de mi equipo. Ya está, Los Palmeras dijeron que sí, ahora hay que hacerlo y salir a buscar más artistas para ampliar la colaboración. Creo que todo lo que se empezó a generar después tiene que ver con el momento en que Los Palmeras me dieron el ok para hacer la canción. Y no solamente eso sino que a los tres, cuatro días, mandaron todas las voces grabadas.

¿Por qué otros lugares te gustaría explorar?

Estoy armando un disco entero que empecé a lanzar en febrero con la primera canción que fue “Podés pedirme perdón”, con Angela Leiva. Después saqué “Mala mujer” hace unos días y, a finales de mes, saco la tercera. Para octubre o noviembre, que es más o menos la fecha de lanzamiento del disco, van a salir varias canciones juntas y ahí verán otras cosas. Hay algo más tipo bolero, cumbia mezclada con bolero, cositas con sonidos más típicos españoles, con guitarras españolas. Cosas que fui escuchando y con las que estuve jugando para el disco.

¿Qué pasa con el armado del show en vivo alrededor de toda esta obra?

El show que estoy haciendo este año nació en 2024, cuando hice los Luna Park, y que después agrandamos un poquito y lo llevamos a los Movistar Arena. En ese momento venía haciendo una gira por el país en la que no pude hacer ese show, porque surgió cuando la gira ya había empezado. Armamos un concepto que quedó muy lindo, y quedamos todo muy conformes con el resultado: público, artistas, músicos y equipo. Así que la idea de este año fue intentar salir con ese show a las provincias, no hacer un show reducido sino hacer lo mismo o lo más parecido. Nunca fue un show pensado para que se disfrute a través de las colaboraciones sino todo lo contrario. El show se tiene que disfrutar por sí solo, y las colaboraciones tienen que ser un condimento, un extra, un agregado que sume, pero no más que eso. Es grande, tiene actores en escena. Hay un primer sector abajo del escenario con mesas, donde la idea es tener una experiencia un poco más parecida a la que ves en los videos, con esa misma estética, sentirte parte de eso. Y está quedando lindo.