Ligia Piro: "El primer lugar a donde voy siempre es Rosario"

En diálogo con La Capital, Piro habló de su vínculo con el rock nacional, la versatilidad como bandera y su relación entrañable con Rosario.

¿Cómo surgió este nuevo espectáculo?

Estoy grabando algunos temas de rock cada vez que me meto en el estudio. Empecé el año pasado porque tenía ganas de grabar cosas distintas y a partir de eso surgió la idea de hacer un show con estas canciones de todo tipo de autores. En la grabación estoy más enfocada en temas de Spinetta y Cerati, pero hace mucho que tenía ganas de hacer un espectáculo así. Lo hicimos en Buenos Aires y estuvo buenísimo, y lo vamos a repetir en junio, pero antes vamos a sacarlo a otros lugares y el primer lugar a donde voy siempre es Rosario. Así que allá voy.

¿Cómo es ese vínculo entre el vivo y el estudio?

Hay un montón de temas que estoy cantando en vivo que no están grabados y que no sé si voy a grabar. La experiencia con el público es fundamental y está buenísima. La gente canta un montón, son canciones que despiertan muchas sensaciones y recuerdos. Se enganchan sin que yo haga nada más que empezar a cantar las primeras notas. Eso me encanta, lo disfruto un montón.

Estás nuevamente acompañada de una banda con tremendos músicos. ¿Cómo se van armando las versiones propias de las canciones del repertorio?

Son geniales, se tocan todo. Está bueno laburar así. Son muy versátiles, y sale la idea de tocar un tema y arranca. Hay propuestas mías, hay propuestas que vienen de Hernán directamente desde la música. En los ensayos vamos probando, y hay cosas que han quedado, otras que después varían un poco. Pero siempre tenemos en cuenta la dinámica del tema tal cual se escribió y se cantó, porque la idea es que el público la pueda reconocer inmediatamente.

¿Por qué tuviste el deseo de abordar más hondamente un repertorio de rock nacional en este momento?

Soy bastante ecléctica con el tema del repertorio, pero quería hacer algo más conceptual. Quería meterme con algo de nuestro rock nacional. Ya venía cantando muchas canciones de Spinetta, porque hace muchos años que hago “Barro tal vez”, “Durazno sangrando”, “Alma de diamante”. De hecho, coroné el espectáculo con este título porque era el primer tema del show y me parecía que expresaba mucho de mi amor por el autor. Quería hacer algo donde las canciones le pertenecieran tanto al público como a mí, con un repertorio que todos pudiéramos disfrutar y cantar. Es algo que no me pasaba habitualmente, y menos aún cantando jazz, ante un público quizás más erudito que le gusta el género. El alma de esto es la identidad, los recuerdos, las sensaciones que despierta una música que te hace vibrar de una manera especial, que uno no sabe bien qué es pero es mágico. Pero como estoy acostumbrada a cantar varias cosas, y me gusta cantar distintos géneros, tenía ganas de probar esto. Me parece que da la posibilidad para hacer un disco que verá la luz prontamente.

Tenés un vínculo muy fuerte con Rosario hace muchos años. ¿Qué lo sostiene?

Tengo una relación con la gente de Rosario, los productores y los teatros que me han dado la bienvenida hace muchos años de manera natural y súper abierta. Siempre me reciben con mucho cariño, y tengo mucho amor personal amigos entrañables de allá que veo cada vez que voy. Está muy cerca de mi casa, lo disfruto enormemente. Por eso siempre es el primer plan cuando tenemos un show nuevo: vamos a Rosario. Creo que el mayor tiempo que pasé sin ir fue por la pandemia, pero después cuando volví a girar en 2022 arranqué otra vez por allá. Fui con todas las propuestas de lo más diversas, incluso con lo teatral. Una de las últimas veces estuvo con el espectáculo que hacía con la Orquesta A Saidera, “Mucho corazón”, también en la Sala Lavardén a donde vuelvo ahora, una sala divina que me encanta.

¿Hay algo de que el público rosarino, a través de cierta fidelidad o apertura, acepta todas las propuestas que les acercás?

Creo que sí, yo lo vivo de esa manera. El encuentro y la devolución con la gente después de los shows siempre es de mucho cariño y me hace muy bien. Me da mucha alegría. Los lugares donde uno la pasa bien y se siente reconfortado, siempre quiere volver. Y la amistad que tengo con Rosario va creciendo y es hermoso.