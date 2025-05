Las Panteras en Rosario: la selección femenina de vóley disputará dos amistosos antes del Mundial

Leer más: La historia de la jugadora que el vóley la salvó

Esa no será una noche más. Será una jornada signada por la emoción. Se despedirá Yas Nizetich, una de la mejores jugadoras en la historia del vóley nacional y cimiento fundamental del crecimiento de Las Panteras, que anunció su retiro de la actividad a los 36 años.

“Gracias a la celeste y blanca por estos 22 años soñados, por enseñarme lo que es el amor incondicional, te voy a extrañar. Pero seré, sin dudas, la fan número uno de Las Panteras. Querido vóley, mi corazón te amará por siempre”, escribió la cordobesa en la carta de despedida deportiva.

La gira albiceleste seguirá en Rosario, 30 y 31 de mayo, en el cubierto de Newell’s. Ese viernes habrá acción entre Las Panteras y República Checa (rival en el Mundial), a las 21. El sábado, Alemania se medirá ante las checas, a las 19.30, y para cerrar todo habrá duelo nacional entre la selección mayor y Argentina U23.

El último desafío para las chicas será el 1 de junio ante las alemanas, esta vez en la ciudad de Santa Fe, en el estadio cubierto de Unión. A partir de allí habrá descanso, nuevas diagramaciones, análisis del calendario y el foco direccionado hacia el Mundial de Tailandia, del 22 de agosto al 7 de septiembre. Argentina compartirá el grupo D con Estados Unidos, República Checa y Eslovenia.

La sede para esta zona será la calurosa ciudad de Nakhon Ratchasima, ubicada a 260 kilómetros al noreste de la capital Bangkok.

81246186.jpeg Martina Bednarek, surgida en Náutico y hoy en el voleibol italiano.

“Jugar en Rosario va a ser hermoso”

Martina Bednarek habla como una experimentada y no como una joven de 18 años con todo por vivir. Sin embargo, todavía no sabe lo que es jugar en su ciudad con la selección argentina. Con toda su gente en la tribuna, sin dudas, será una anécdota a escribir en vivo y en directo para la posteridad.

“Jugar en Rosario va a ser muy lindo. Nunca lo hice en casa con la selección y que me pueda ir a ver mi familia, mis amigos, me pone muy contenta. Solamente mis papás me vieron la celeste y blanca y que ahora todos tengan la posibilidad será hermoso”, le relató entusiasmada a Ovación la opuesta nacida en Náutico, que también tuvo un paso por San Lorenzo y ahora está en Europa.

El grupo viene trabajando en el Cenard y a la espera de las otras “europeas”, de a poco, el plantel se va completando para los desafíos por venir. “Venimos entrenando muy bien con todo el grupo. De a poco se van sumando las chicas que vienen de competir en Europa y en unos días ya vamos a estar con equipo completo. Mientras tanto se sumaron varias Sub-23, hacemos un mix y entre todas nos preparamos para los amistosos”, cerró Martina.

Rosario la esperará, como a Agos Pelozo, otra hija de la Cuna de la Bandera. Pronto estarán acá.

Venta de entradas para la selección de vóley

Las entradas para los partidos de Las Panteras en Rosario se pueden conseguir de forma online (bue.tickethoy.com). El abono por los dos días cuesta 30 mil pesos.