Con participación leprosa y canalla, Santiago Motorizado presentó su último video sobre Maradona

“En lo personal, participar de un rodaje así me llena el alma porque se entramaron mis dos pasiones: el futbol y la música”, dijo a La Capital, Piazza, quién jugó en Central en la temporada 2021/22, vistió la camiseta de UAI Urquiza, Platense, Racing, River, Boca y Estudiantes de La Plata y hoy se encuentra formando jugadoras en la academia Maradona Menotti en Rosario.

Desde Rosario, “La Revolución”

El video tiene una clara relación futbolera: la protagonista, Florencia “La China” Pereiro, se pone en la piel de Diego Armando Maradona, previo al mundial de Estados Unidos 1994, donde el zurdo de Villa Fiorito realizó una preparación especial en La Pampa para llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista. Además de dirigir el video, Santiago Motorizado caracteriza a Claudia Villafañe, la esposa de Pelusa, a lo largo de los más de cinco minutos que dura la canción.

Motorizado Piazza Racanati 20.6 (2).jpg Foto: Ignacio Chinchilla (Instagram Estefanía Piazza)

Diego (Florencia) transita el video entre trotes, abdominales y pelota al pie, seguido de cerca por Juan Urricariet, que hace las veces de Fernando “el profe” Signorini, el preparador físico personal de Maradona. También muestran al otro Diego, peleándose con periodistas, participando en una marcha a favor de los jubilados en medio del gobierno menemista y la famosa escena del 10 apuntando con un rifle de aire comprimido a los trabajadores de prensa apostados en la puerta de la quinta de Parque Trujui, lugar donde se alojó tras rescindir contrato con Newell’s.

La icónica caminata de Maradona por la cinta o los videos en bicicleta fija son la antesala al encuentro de la selección albiceleste ante Nigeria, por la segunda fecha del Mundial de Estados Unidos. Ese 25 de junio de 1994, el combinado nacional iba a dar vuelta el partido ante los africanos para asegurar su participación en la segunda fase de la competencia.

Recanati y Piazza en acción

El video muestra a Florencia haciendo “jueguitos” con la pelota por detrás de la recordada gráfica del mundial. Acto seguido un pase de espalda para la aparición de la rosarina Estefanía “Pepi” Piazza, que con sus rulos marcados encarna a Gabriel Omar Batistuta y remata igual que lo hizo el ex-Newell's previo al empate argentino en los pies de Claudio Caniggia, desatando el festejo descontrolado de los hinchas argentinos en el Estadio Foxboro. Cuando la Pepi llegó a la cancha de Gimnasia de La Plata, donde se filmó el video, contextualizaron su personaje, le mostraron varias veces la jugada y el tiró de Batistuta, aunque Piazza reconoció entre risas: “No tengo la eficacia de Batistuta, ni soy especialista del área”. La jugadora ex-Central se dedica a la creación de juego y una de sus virtudes es pisar el área para definir sorprendiendo a la defensa rival. “Quizá alguna cercanía como santafesinos, los pelos largos, un poco en la altura y disposición física”, resumió sobre su cercanía con el Batigol.

Motorizado Piazza Racanati 20.6 (1).jpg Foto: Ignacio Chinchilla (Instagram Estefanía Piazza)

El festejo de la gente le da pie al ingreso a escena a Bianca Recanati, nacida en Armstrong y bicampeona con Newell’s en 2025, que imita a la perfección al Pájaro Caniggia. Aunque la música continúa, la imagen muestra a Bianca, con su larga cabellera, y la memoria emotiva hace que se escuche el “Diego, Diego” de Caniggia, pidiendo el balón en una posición inmejorable para marcar el segundo gol. Florencia pide calma y habilita a Recanati que con una definición precisa emuló al Pájaro en su mejor momento. “En el club me dicen Pájara por los pelos largos y que juego de extremo”, es el enlace de Bianca con su personaje, pero reconoció que intentó poner lo mejor de ella “para unir dos artes como el fútbol y la música”.

La escena donde Recanati define como el delantero argentino llevó su tiempo. “La tuvimos que hacer unas cinco veces. Algunas se me fueron por arriba del travesaño”, confesó la delantera de Newell’s, sin embargo, destacó: “La producción tuvo una paciencia enorme y se portaron bien con todas”.

Motorizado Piazza Racanati 20.6 (3).jpg Bianca Recanati, Florencia Pareiro y Estefanía Piazza Foto: Ignacio Chinchilla (Instagram Estefanía Piazza)

Luego, la imagen revela a las tres jugadoras como si fuera el tridente delantero que llevó Alfio Basile al Mundial 1994 y a Florencia (o Diego), con la enfermera (Bárbara Jazmín Irazar) de fondo, dedicando el triunfo a todos los argentinos y a Doña Tota, la madre de Maradona. La siguiente escena se ve a Florencia retirándose del campo de juego de la mano del personal de salud, que tiempo después sería una de las imágenes más tristes del fútbol argentino, ya que el capitán de esa selección daría positivo de dóping y se quedaría afuera de la competencia y las posibilidades de campeonar quedaron en el camino.

Cómo se ideó el video

“Era una idea que tenía desde hace mucho tiempo. Cuando recién arrancaba, sin discos ni estética, todos los carteles eran con chicas jugando al fútbol, en una época donde no era tan común”, contó Santiago Motorizado, que habló en exclusiva con La Capital luego de participar del evento por el Día de la Bandera.

Oriundo de La Plata, pasaba por los predios de entrenamiento de Gimnasia (club del cual es fanático) y Estudiantes viendo arrancar los sueños de las pequeñas en divisiones formativas y no salía de su asombro: “Me parecía espectacular y pensaba que había que ponerlo en un poster, en un afiche, incluso en un disco”.

Motorizado Piazza Racanati 20.6 (4).jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En sus palabras, Piazza aún retiene la sensación de disfrute por participar del video, que “forma parte no solo de la historia de nuestra cultura, sino también una manera de alzar la voz resignificando lo colectivo por sobre lo individual, la importancia de las luchas, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como sociedad”.

La elección de la etapa de Diego Maradona previa al mundial de 1994 no es azarosa. Lejos está de una búsqueda especial, que no vaya más allá del sentimiento: “Es la etapa que me enamoró de Maradona. Era un adolescente y con eso me volví fan del fútbol. Vi esa vuelta a la selección, esa ética y como todo terminó en tragedia, en un golpazo. Fueron sentimientos muy intensos”. Motorizado tiene en la música su pasión y profesión, pero cada vez que baja de la combi con sus músicos tiene organizado un partido de fútbol, trunco en esta oportunidad por una tendinitis que lo aqueja hace semanas.

Todo futbolero lleva consigo las imágenes que Diego Maradona dejó en su última etapa en la selección nacional y a partir de este video las protagonistas pasan a ser referentes del fútbol femenino. Como un enganche en el verde césped, Motorizado habilita estos espacios, mediante el arte, y llama “a la reflexión de una historia real y emblemática como es Maradona cuestionando al poder”, concluyó Piazza.