Pensiones por discapacidad: qué hacer si se recibe la citación a una auditoria

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) está auditando las denominadas “pensiones no contributivas por invalidez ”. De esta manera, el gobierno nacional está evaluando si las pensiones ya otorgadas cumplen o no con los requisitos que establece la normativa vigente . Por el momento, más de 2.000 pensiones otorgadas a personas con discapacidad fueron suspendidas.

Con mayor precisión, el último reporte oficial expresa que se suspendieron 2.004 pensiones no contributivas por invalidez, mientras que quedan otras 1.485 con evaluación desfavorable tras la auditoría del año pasado. Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reportó que el gobierno nacional ya lleva auditadas más de 11.000 pensiones no contributivas y que, de ellas, dio de baja el 35%.

En este contexto, el gobierno nacional puso en marcha en Rosario una segunda ronda de auditorías a personas que reciben pensiones no contributivas por discapacidad laboral. De acuerdo a las consultas de pacientes que llegaron a los centros de salud de la ciudad y a las entidades del sector de la discapacidad, la mayoría de las personas convocadas a esta nueva ronda de controles son quienes no pudieron asistir a la primera auditoría, por no haber recibido la primera citación o por situaciones personales, o quienes asistieron pero no pudieron presentar la documentación médica requerida.