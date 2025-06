"Gran Hermano 2025" tiene dueño: Tato se consagró ganador

"Gracias por recibirme en tu casa. Me hiciste muy feliz, en serio. ¿Me puedo llevar la copa? Gracias,¡No puede estar pasando esto! ¡Vamos el tridente, loco! ¡No sé si estoy listo pero estoy muy feliz! ¡Gracias, Argentina y Uruguay!" , gritó antes de cruzar la puerta hacia al fama.

Quien es Tato

Santiago "Tato" Algorta, tiene 28 años y nació en Montevideo, Uruguay. Aunque se recibió de contador, antes de ingresar a la casa se dedicaba a ser creador de contenido en TikTok, plataforma en la que cuenta con más de 200 mil seguidores.

En su presentación, aquel 2 de diciembre de 2024, reveló que le decían Tato y confesó que sufría “bullying por fachero".

“Me gusta gustar, voy a querer gustarte”, había anticipado.

“La realidad es que hoy estoy en un momento de mi vida de seguridad, donde tengo claro que yo sé lo que soy, me gusta como soy y si te gusta bien y si no, no”, reflexionó Tato. “Siento que no voy a pasar desapercibido, que va a haber chicos que les voy a gustar y chicas con las que voy a conectar, que les va a gustar mi personalidad, mi forma de ser y seguramente envidia voy a generar en algunos”, había adelantado.

La gran final

Después de siete meses de aislamiento y con 35 participantes que pasaron por la casa, en la noche de la final solamente quedaban tres. La primera en salir de la casa fue Luz por el voto positivo de los televidentes, con un 25,5%. “Estos premios son para vos, 11 millones de pesos, una casa, una moto, un año de cerveza”, afirmó Santiago del Moro cuando la jujeña llegó al piso.

En medio de un ambiente de alta expectativa y nervios, el conductor volvió a ingresar a la casa para anunciar al gran ganador. “Campeón de Gran Hermano Tato. Cerramos esta aventura con Tato campeón”, gritó Del Moro. Algorta se impuso con el 62,8% de los votos contra Ulises que obtuvo 37,2% de los votos.

Rápidamente, Tato rompió en un llanto de emoción y comenzó a celebrar. A pesar de la derrota, el participante cordobés le dedicó unas palabras la flamante campeón: “Felicitaciones, muy merecido, nos vemos afuera. Gracias Argentina, gracias mi Córdoba amada, gracias por estar conmigo”. Ulises se llevará 23 millones de pesos en efectivo, una casa prefabricada, un año de cerveza gratis y una moto Motomel.

El premio para Tato

Por su parte, el gran campeón de Gran Hermano 2025 se llevó a casa un combo millonario que incluye: 85 millones de pesos en efectivo, una casa prefabricada, un año de cerveza gratis y una moto Motomel de 3 millones de pesos.