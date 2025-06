Newell's: finalmente, el paraguayo Fernando Cardozo no irá a Cerro Porteño

El paraguayo Fernando Cardozo no viene pasando su mejor momento en su estadía por Rosario. El volante que se transformó en delantero en algunos partidos, después de lo que fue un primer semestre donde casi no tuvo titularidad con Soso y menos con Cristian Fabbiani, aunque era una opción constante desde el banco de suplentes, fue informado de que no sería tenido en cuenta para el próximo campeonato.