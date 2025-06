Elecciones en Rosario: Pullaro llamó a votar a Labayru "para no volver atrás"

El gobernador Maximiliano Pullaro se metió de lleno en la campaña a concejales de Rosario y llamó a votar este domingo a la candidata de Unidos, Carolina Labayru , "para no volver atrás".

Los dardos de Pullaro al peronismo

En ese marco, Pullaro apuntó directamente contra el justicialismo.

"No volver atrás significa también que no tengamos problemas desde el Concejo. Me han hecho pedidos de informes concejales que hoy nos dan cátedra de cómo debe gobernar la ciudad porque pedíamos documentos en la calle en una ciudad que el año anterior había tenido 290 homicidios", planteó el jefe de la Casa Gris.

Y agregó: "Es el mismo sector político que dijo que en la provincia de Santa Fe el narcotráfico había ganado, y las pruebas son que el narcotráfico está retrocediendo todos los días".

En esa clave, Pullaro le habló a los rosarinos que lo acompañaron en las últimas dos elecciones. "Le pido a todos los rosarinos y rosarinas que confiaron en mí como gobernador de la provincial y convencional constituyente, y que me permitieron ganar en todas las seccionales de esta ciudad, que por favor acompañen a mis candidatos, y mi candidata es Carolina Labayru", concluyó el gobernador.

El sprint final de Unidos

Este miércoles, Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, participarán junto a Labayru y los otros integrantes de la lista de un acto de cierre que se realizará en el Bioceres Arena.

Para el jueves Unidos prepara un gran despliegue territorial de la ciudad para sumar votos en el sprint final.

En este último tramo de la campaña Unidos buscará poner a sus principales rivales como delegados de Buenos Aires y a Labayru como la defensora de Rosario.

“Ni Cristina (Juan Monteverde), ni Milei (Juan Pedro Aleart), que voten por Rosario (Carolina Labayru)”, sintetizan desde el comando de campaña.