Con pedido de perpetua, comenzó el juicio al acusado de matar a su padre con cuatro tiros

Peleas previas

Toda la saga tuvo como escenario la casa donde convivían padre e hijo en el pasaje 1229 al 2600, en la zona de Rodríguez y Doctor Riva. Según el planteo de la acusación, la relación entre padre e hijo se había vuelto conflictiva desde hacía un tiempo: solían discutir y Samuel “acostumbraba terminar esas discusiones agrediendo físicamente a su padre y amenazándolo de muerte”. Al punto de que la víctima ya no quería vivir con su hijo y así se lo había manifestado el día del hecho.

El primer incidente ocurrió a las 7 de la mañana del 1º de julio de 2022, cuando Samuel irrumpió en la habitación de su padre mientras el hombre dormía y comenzó a insultarlo y golpearlo a la vez que lo amenazaba de muerte: “Viejo hijo de mil puta, te voy a explotar la cabeza de un tiro y te voy a sacar la moto”, le gritó mientras arrojaba con violencia objetos al piso. El propio Leonardo denunció esta situación en la comisaría 21ª.

El segundo encontronazo fue la tarde siguiente, sobre las 18, cuando ambos estaban en la casa y discutieron por dos teléfonos celulares que Leonardo había guardado y Samuel pretendía recuperarlos. Entonces el hijo atacó al padre con golpes de puño que le ocasionaron heridas en el rostro. Luego abandonó la vivienda bajo amenazas, pero volvería horas después.

Acompañado de otro hombre no identificado, según la reconstrucción fiscal, llegó a la casa a las 21 a bordo de una moto y tocó timbre para que su padre saliera a la calle. Cuando Leonardo abrió la puerta, su hijo le disparó al menos cinco tiros con una pistola calibre 9 milímetros. Cuatro balazos impactaron en el tórax y el abdomen de la víctima, que fue internada de inmediato en el Heca.

Samuel fue detenido el 11 de julio por personal de la Brigada Motorizada que realizaba un operativo de rutina y al identificarlo advirtió que pesaba un pedido de captura en su contra. Días después fue imputado de un intento de homicidio. Tras una agonía que se extendió hasta el 22 de julio de ese año su padre falleció por una falla multiorgánica y entonces fue acusado de un crimen consumado, cuyas motivaciones y contexto se discuten en el juicio en curso.

En sus alegatos ante el tribunal, la fiscal planteó que el propio Leonardo Comizio le contó a otro de sus hijos que había sido baleado por Samuel cuando lo trasladaban al Heca en el auto de un vecino. El joven planteó en su defensa que al momento del hecho estaba comiendo con dos amigos en un bar. Lo dijo al declarar en la audiencia imputativa, cuando incluso indicó que en el local había cámaras de seguridad.

Sin embargo, según la fiscal, “ninguno de los dos testigos concurrieron a la fiscalía al ser citados a declarar sobre los hechos” y las imágenes de las cámaras no pudieron recuperarse porque al momento de la audiencia ya habían sido eliminadas. “Quizá si se hubiera puesto a disposición de la Justicia el mismo día del hecho se podrían haber confirmado o no sus dichos, pero no lo hizo”, planteó Fabbro, e indicó que entre otras incógnitas el debate deberá revelar por qué el acusado, sindicado por su propio hermano, no se presentó antes.