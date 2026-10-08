Die Toten Hosen se despidió de Rosario: un paseo por Oroño y la visita de 500 alemanes

El histórico grupo punk rock, denominado como “la banda alemana más argentina”, dio su último show en la ciudad con entradas agotadas y un mensaje especial

El fenómeno de Die Toten Hosen en Argentina es difícil de explicar, y a la vez muy sencillo: una banda de punk rock alemana llegó al país a principios de los noventa y fue amor correspondido a primera vista. Desde entonces, se construyó en esta parte del mundo la mayor base de fanáticos del grupo por fuera de su tierra natal.

Después de cuarenta años de carrera, este 2026 los DTH anunciaron la gira despedida de Argentina, bajo el nombre “Fútbol, Asado, Vino y Adiós Amigos”. Sólo tres fechas que rápidamente se agotaron: una fue en Tandil el pasado lunes 5 de octubre, la otra en Rosario el miércoles 7 en L2 Arena y la última será el sábado en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El miércoles por la tarde, los alemanes saludaron al público rosarino en redes con una foto desde el Boulevard Oroño: “¡Hola, Rosario! Ya estamos acá, estuvimos recorriendo un poco la ciudad y estamos más que listos para esta noche. ¡Tenemos muchísimas ganas de encontrarnos con Uds!”, escribieron en el posteo, con texto en su idioma natal y también en español.

“Ayer nos tocó hacer doce horas de ruta en el micro de gira, cruzando provincias de Sur a Norte, y por supuesto una parada obligada en una parrilla rutera (estaba todo tan rico que olvidamos tomar una foto!). Fue un viaje tremendo. La estamos pasando increíble en Argentina y disfrutando a pleno cada momento de esta aventura!”, agregaron.

La despedida de Rosario

Además de los cinco miembros de la banda, unos 500 seguidores alemanes llegaron a la ciudad para acompañar al grupo en un momento especial e histórico: la despedida de sus fanáticos argentinos, sin dudas entre los más fieles y entusiastas del mundo.

La escena local se preparó para la ocasión. Durante la jornada del recital hubo una previa en Refi, donde la cartelería ofrecía en alemán y en español las promociones de cerveza.

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El show del L2 Arena comenzó temprano y puntual a las siete de la tarde, con la presentación de la banda también alemana Feine Sahne Fischfilet. A las ocho fue el turno de Zona 84, referentes históricos del punk rosarino. A las nueve, los DTH comenzaron su última presentación en la ciudad.

“Nuestra tercera vez en Rosario: en 1997 dimos acá nuestro primer recital fuera de Buenos Aires. ¡Fue una fiesta enorme haber vuelto a celebrar junto a todos los que vinieron desde cerca y desde lejos!”, publicaron en su cuenta de Instagram una vez finalizado el evento, reconociendo lo