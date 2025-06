Mezquindad, la otra cara del legado de Manuel Belgrano

La mezquindad partidaria interna primó por sobre los valores que deberían rescatarse en una fecha como ésta . Apenas después de que se supiera de la presencia de la también titular del Senado, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, avisó en Rosario que la asistencia de Villarruel era por cuenta propia, no en representación del Ejecutivo: una muestra más de una grieta que ni siquiera se buscó disfrazar , al menos como mensaje en base al legado de Belgrano.

Incluso, Villarruel no fue invitada a la celebración en Buenos Aires y, entre bambalinas, se ventiló que la Casa Rosada habría solicitado expresamente evitar toda posibilidad de que diera un discurso en el Monumento a la par del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. El jefe de la Casa Gris fue el encargado de explicarlo: “Por protocolo, no corresponde que hable si no es autorizada por la Nación”.