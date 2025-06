Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

- "Desde cachorro". 21hs. Teatro El Rayo (Salta 2991)

Función especial de desmontaje

Función estreno: sábado 21 de junio

Una obra de Sabatino "Cacho" Palma en coproducción con Arteón y celebrando sus 60 años

"Un actor se prepara y se presenta, para poner en consideración sus pasos, su recorrido, su propia historia, en una trilogía familiar que arranca con el abuelo partiendo desde el Danubio para arribar a Rosario, su Hijo Ugo del que se sabrá muy poco, pero tal vez, lo que es justo saber y no callar, llegando a su nieto, "nacido en el 63" actor y narrador. Contando los primeros pasos que nos hicieron humanos y liberando las manos, que tejen lenguajes y vínculos reales. El tremendo caos que nos ahoga cada día no podrá impedir que Eros vuelva a nacer y se despliegue con todo su encanto, necesario y conmovedor"

Dirección general de Diego Ernesto Rodríguez, con supervisión general de Néstor Zapata, y música en vivo de Myriam Cubelos y Martín Elgoyhen.

Viernes 20 de junio

- "Paradero". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Entradas promocionales para personas del colectivo LGBTIQ

2x1 para estudiantes

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento

Paradero es una obra que pone en escena diez años vividos por Carmen y Paloma, una pareja de mujeres de casi cuarenta años, que al separarse hacen carne y eco del mandato social de ser mujeres y ser madres. Diez años donde no dejarán de preguntarse ¿Qué mierda hizo la sociedad con el amor? ¿Por qué durar es mejor que arder? Actúan Agustina Guirado y Macu Mascía, con dramaturgia y dirección de Simonel Piancatelli, y asistencia de dirección de Sabrina Marinozzi.

- "Fe ciega". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

La obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2024, seleccionada para la Fiesta Nacional del Teatro 2025, vuelve a hacer temporada en Rosario. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan Juan Rodríguez, Juan Nemirovsky y Martín Fumiato, con dirección de Francisco Fissolo y dramaturgia de Juan Rodríguez.

- "Casi un feliz encuentro". 21hs. Teatro El Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de junio.

En esta comedia ácida de Griselda Gambaro dos hermanas se reencuentran luego de la muerte de sus padres. La obra indaga sobre la fragilidad de los vínculos afectivos, y entre el humor y la emoción nos lleva a preguntarnos si es cierto que a veces solo con el amor no alcanza. Actúan Vanina Piccoli e Inés Plebani. Dirige Ofelia Castillo.

- "Claroscuro". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próxima función: 27 de junio



Una obra de danza, una celebración a la amistad y al existir. ¿Qué queda de una ausencia? Como se hace presente en el devenir del tiempo.

En escena: María Julia Herrera y Fabrizio Sosa. Dirección: Helena Vittar

- "Pibes bien". 21hs. La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051)

Próximas funciones: 21 de junio



Una obra en clave policial que alterna ingeniosamente el lenguaje teatral con el audiovisual, la ficción y el documental. Está libremente basada en hechos de la reciente historia criminal rosarina. La obra se desarrolla a través de tres historias. Dos mecánicos dueños de un taller, CEOs de una exitosa empresa financiera; y agentes de policía que mantienen fructíferos negocios con una de las organizaciones criminales más poderosas de la ciudad. Dirección: Santiago Dejesús y Alejandro Tomás Rodríguez. Actúan Alejandro Tomás Rodríguez y Mauricio Tejera Ferrúa

- "Volvió una noche". ÚNICA FUNCIÓN. 20.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Manuel visita a su madre Fanny todos los martes en el cementerio y mantiene largas conversaciones en las cuales le cuenta sobre sus logros como médico y como músico. Este martes, además, le confiesa (no sin temor) que se casará dentro de dos días. Al escuchar esto, Fanny sale de su tumba espantada y negocia con los compañeros del cementerio para que la ayuden a volver por unos días y así conocer quién será su nuera, ya que de otro modo no podrá descansar en paz. Vuelve esa noche a su casa, pero sólo su hijo Manuel la ve y la escucha, el resto de los mortales no, lo que suscita una serie de enredos desopilantes. Actúan: Patricia Palmer, Manuel Novoa y gran elenco. Dirección: Dora Milea, Patricia Palmer

- "La casa del lago de Constanza". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de junio



Ana, esposa de Leiton, enferma, frágil y profundamente simbólica. Oscila entre la lucidez, la histeria y la poesía. Su cuerpo y su memoria están devastados. Tiene una conexión intensa con Pablo, a quien ve como posibilidad de escape o salvación. De Adriana Verónica Tursi. Dirige Mailín Sylvester. Actúa María Victoria Vitta.

- "La Hora del Lobo". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Un encuentro entre cuatro personas transcurre a la hora en la que acaba la noche y despierta el alba, cuando los insomnes son perseguidos por sus temores más profundos, las máscaras caen y los fantasmas y demonios son más poderosos. Actúan Daniel López, Marilina Baroni, Valetín Ciprioni, Gabriela Gañan. Dirige: Daniel López.

Sábado 21 de junio

- "Teoría del armado". 21hs. Teatro La Morada (San Martin 771 - PA)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Esta obra tiene rompecabezas por todos lados… piezas sueltas, un personaje deshecho en pedazos, por armar. La obra misma es un rompecabezas para que el público lo encastre, con partes de lo que ve y siente, con recuerdos propios, con lo que encuentre a mano. Porque si algo no podemos negar, es ésta constante necesidad humana de darle sentido a las cosas, de revestirlas de tantos puntos de vista como podamos, de buscar más explicaciones de las que hallamos. Esta obra es un rompecabezas para armar, dando saltos de acá para allá. Trata sobre una mujer que hoy nos trae sus pedazos para, a través de los ojos del público, poder encontrarse a sí misma. Actúa: Gabi Palumbo. Dirige: Mailín Sylvester

- "Desde cachorro". 21hs. Teatro El Rayo (Salta 2991)



- “La hija sin cabeza. Crónica poética de una inundación”. 21hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

La inundación del 2003 en Santa Fe arrasa una casa donde viven tres hijas y una madre, aisladas de la ciudad. Las tres hermanas llevan puesto lo único que pudieron salvar: los vestidos de casamiento de su madre. Mientras el agua se apropia de las habitaciones, las protagonistas intentan descubrir quién es la hija que perdió la cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi, con dirección de Luciana Di Pietro.

- "Rebelión en la playa de estacionamiento". 20.30hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)



Una noche rosarina, el ayer intenta volver pintado con colores de un tiempo al que nos resistimos a regresar. Nuestros vínculos, las cobardías, las crueldades, los amores y la locura toman las riendas de un lugar con historia, con pasado. Añoramos el ayer, pero ¿todo tiempo pasado fue mejor? Nos rebelamos para qué, contra qué. Una obra con dramaturgia de José Moset que volvió el 2024 al teatro rosarino cuarenta años después de su estreno. Actúan: Jorge Palillo, Juan Bautista Aguilar Ferrero, Valentina Verdura, Nicolás Martín Colombo, Silvia Giovagnoli y Javier Manuel Ojeda. Dirige Alejandro Pérez Leiva.

- "Estrías". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Un melodrama sarcástico escrito por Héctor Ansaldi que despilfarra hilachas de guerra. Dos hermanas embutidas en el piso doce de un antiguo palazzo fiorentino. No pueden bajar, la escalera está destruida y el ascensor mareado. Ellas solo pueden ver cúpulas, pero anhelan cópulas. Actúan Héctor Ansaldi, María Caila, Fernando Pellegrinet y Andrea Boffo, con dirección de Dany López.

- "Pibes bien". 21hs. La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051)

- "Presidente Schreber". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

En el vasto laberinto de su mente, Daniel Paul Schreber se pierde y encuentra en cada rincón de su locura. Atrapado en un universo que ya no puede controlar, se enfrenta a una lucha interna que no conoce tregua. Los muros de su mente se derrumban y las fronteras entre lo real y lo imaginario se disipan como neblina al amanecer. En esta obra, el caos de la mente humana se convierte en una metáfora de la fragilidad existencial, donde la búsqueda de sentido se convierte en una danza desesperada entre lo conocido y lo desconocido. Actúan Adriana Frodella y Hugo Cardozo, con dramaturgia y dirección de Hugo Cardozo.

- "El país del ignominio". INFANTIL. 16hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

2x1 para infancias



El detective regresa para hacerle realidad a Sofía un deseo muy grande. Una aventura llena de misterios y acertijos.

- "OTA, teatro para bebés". INFANTIL. 16hs La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Una obra para bebés de 0 a 3 años, del grupo de teatro, títeres y cuentos Vamos que nos Vamos. Ganadora del Premio Estrella de Mar al mejor espectáculo infantil.

- “No descansa nunca”. 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Actúan Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. En un barrio demorado, que podría ser nuestro país, hay una escuela flotando entre el pasado y el presente. Dos maestras cumpliendo tareas especiales. Matando el tiempo, cumpliendo horario. Perdidas entre “el tiempo pasado que siempre fue mejor” y la incertidumbre del porvenir. Entrando a empujones en los nuevos paradigmas.

¿Conocés los efectos secundarios de ser docente? La producción general es de Hijos de Roche, el grupo 25 años haciendo teatro en Rosario.

Domingo 22 de junio

- "Les desnudes". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Una obra de danza contemporánea. Los cuerpos están siempre en representación. Oscilando en el borde entre lo público y lo privado. Es contenido y al mismo tiempo continente. Se agrupan como moléculas que transitan el espacio y el tiempo explorando los límites de esta relación. ¿Qué es lo que permanece? En escena: Florencia Rivosecchi, Ulises Fernández, Alma de Camaleón, Mariela Herrera, Yanina Silva y Diego Stocco. Dirección: Diego Stocco

- "La noche de la basura". ÚNICA FUNCIÓN. 20hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

En la noche del casamiento de su único hijo, una pareja en crisis enfrenta una conversación postergada durante años. Entre reproches, frustraciones y verdades ocultas, los protagonistas desatan un duelo verbal intenso, cargado de ironía y crudeza, que oscila entre la risa y la emoción.

La historia nos sitúa en el modesto dormitorio de esta pareja, un espacio que simboliza su lucha cotidiana y su desgaste emocional. A través de diálogos afilados y llenos de humor negro, se exponen las diferencias de clase, los sacrificios silenciosos y las heridas no cerradas, mientras se cuestiona el significado del amor, la paternidad y la comunicación en una relación desgastada por los años.

Actúan Rodolfo Ranni y Graciela Pal. Dirección: Rodolfo Ranni

- "La silla de imaginar". INFANTIL. 16hs. Teatro La Nave (Laprida 1375)

Próxima función: todos los domingos de junio



Ocurre que Don Julian se sienta en una silla a tallar animalitos de madera, al final del día se olvida su silla a la intemperie. Después de la lluvia todos ven como la silla crece, da flores y frutos. ¿Qué hará cada vecino a la hora de imaginar? ¿Un pueblo que se junta a imaginar podrá realizar sus sueños?La palabra nos lleva a descubrir mundos, que se van hilvanando con la música, las sombras animadas, el teatro de objetos. Un recorrido que despierta nuestras propias imágenes, nuestros propios sueños, y la esperanza en los sueños colectivos. Actúan Ana Lucia Fernández y María Celia Fernández. Dirección: Yeni Mata

- "Pata de conejo". 20hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próxima función: todos los domingos de junio

Fernando Pérez un buscavidas precarizado es el encargado de sostener el relato la disertación mediante la cual intentará desenredar la madeja: "Sobre el daño que causa el tabaco" Pero en el transcurso del relato emergen los recuerdos de su paso como soldado conscripto por la guerra de Malvinas en 1982. El inconsciente insiste y se impone. Es tiempo de hablar y curar viejas heridas. Actúa: Gabriel Rocca. Dirección: Atilio Basaldella. Versión libre de: "Sobre el daño que causa el tabaco" de Antón Chéjov.

- "Crepuscular". 19hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los domingos de junio

"Crepuscular" es un viaje por distintos territorios existenciales que Rody Bertol escribió y dirigió porque es al mismo tiempo la celebración de su obra número 40. Cuenta pequeñas historias para hablar de grandes historias. Hay una trama inexorable que los une. Antes o después del momento más revelador. ¿El amanecer, no es acaso el instante más íntimo y profundo, un abismo, un crepúsculo?

El elenco lo componen Lorena Salvaggio, Estela Argüello, Diego Bollero, Laura Fuster, Florencia Echeverría, Ignacio “Niche” Almeyda y Pamela Di Lorenzo.

