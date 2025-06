Los Olímpicos de Rosario festejarán su día con una muestra itinerante en el Museo del Deporte

Este lunes, como cada 23 de junio, se festeja el día de Olímpico. Rosario tiene muchos y de las más variadas disciplinas. Desde Luis Brunetto, Federico Brewster, Juan Papis, Justo Pellejero y Alfredo Santoro, quienes integraron el primer contingente en Paris 1924 por el lado de los olímpicos y con Noemí Tortul, Susana Olarte y Carlos Alberto Carranza, presentes en Tokio 1964 por los paralímpicos, hasta Nadia Podoroska, Alejandro Tosti, Yanina Martínez, Nadia Boggiano, Brian Impellizzieri y Fernando Pipo Carlomagno, quienes estuvieron en la capital de Francia en 2024, la presencia de atletas de la Cuna de la Bandera en los distintos Juegos fue una constante, a excepción de los Juegos Olímpicos de 1956, en Melbourne, donde no los hubo; y de 1980, en Moscú, donde Argentina tomó la decisión política de aliarse a Estados Unidos y boicotear la cita.

Este 23 de junio no será un día más. En el Museo del Deporte Santafesino, desde las 18, se inaugurará la muestra itinerante “Espacio Olímpico, inspiración, valores, deportes y educación” oportunidad en la que se premiarán a los ganadores del concurso de ideas “Un reconocimiento para los olímpicos rosarinos”, una iniciativa impulsada por la Asociación Deportistas Olímpicos (AdO) en articulación con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En el marco de las actividades del concurso se realizó una charla abierta que estuvo a cargo del arquitecto Adolfo Bisellach y de Gastón García, quienes han representado a nuestro país en distintos juegos olímpicos como esgrimista y juduca respectivamente y son miembros de la AdO. Una cátedra de la carrera de Arquitectura, perteneciente a la sub área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico del Ciclo Básico, a cargo de la arquitecta Carolina Rainero, tomó el desafío de incluir el tema de concurso en las actividades de taller.

Viktarion, la propuesta ganadora

La propuesta ganadora del primer premio, la Medalla de Oro, fue presentada por el equipo identificado con el seudónimo Viktarion, integrado por Ezequiel Ibarra, Verónica Romero, Lautaro Ibarra, Giuliana Poloni y Candela Paolini. También fueron distinguidas las propuestas Coronados de Gloria (Medalla de Plata) realizadas por Lucas Martín Lira y Micaela Dicicco Cazzoli, y Jagüar, confeccionada por Franco Matías Rojtberg, Nicolás Urrutia, Juan Francisco Arburúa y Constanza Rossi. Todos ellos recibieron sus diplomas en un emotivo acto que tuvo lugar el pasado 5 de mayo, presidido por el decano de la Facultad, Pedro Ferrazini, y Gastón García, uno de los referentes de la Asociación Deportistas Olímpicos.

“El objetivo de esta iniciativa no fue solo pensar en un objeto físico o en una estructura conmemorativa, sino proponer un espacio abierto, público, de uso ciudadano. Un lugar para el descanso, la reflexión y la inspiración, y también para valorar el camino recorrido por nuestros deportistas olímpicos”, destacó Marchetti, quien desde AdO impulsa esta movida como parte de un proceso más amplio de divulgación y promoción de los valores olímpicos, con eje en la educación, la cultura del esfuerzo, la excelencia, la amistad y el respeto.

Los Olímpicos en Rosario, la Ciudad del Deporte

De esta manera, los Olímpicos de Rosario dieron un primer paso para tener un lugar referencial dónde se integre a los olímpicos rosarinos de todas las épocas y no se los recuerde tanto en el plano individual sino colectivo. “Buscamos que el proyecto pueda realizarse, no una obra faraónica que termine en la nada. También buscamos salir del monumento clásico..., apuntamos a otra cosa”, resumió el arquitecto y ex olímpico Adolfo Bisellach quien destacó que esa obra pública pretende ser un lugar donde se conjugue la parte deportiva, cultural y turística de la Cuna de la Bandera, que se está consolidando como la Ciudad del Deporte por todo el trabajo realizado y por todo lo que está por venir.