Tos y mocos: la ola polar en Rosario empuja a los niños a las guardias médicas

"El sindrome boca mano pie es un virus que vimos con frecuencia, sobre todo en mayo y ahora va desapareciendo. En estos momentos la mayoría de las consultas son por tos laringea, que corresponde a cuadros virales. Hay chicos que terminan internados por intolerancia al líquido ya que vomitan mucho y no necesariamente son los que tienen patologías previas", detalló el médico.

"Los tenemos en observación, 24 o 48 horas hasta que mejoran eso síntomas. En general son niños de dos, tres y cuatro años que asisten a guarderías o jardines. Basta con que uno empiece a toser para que todos se contagien", analizó.

Gripe a full en las guardias médicas

Tal como viene dando cuenta este diario de lo que sucede en las últimas semanas, esos procesos son compatibles con el virus de mayor circulación en Rosario, la influenza o gripe, cepa h1n1. "La vacunación contra la gripe es una herramienta muy importante de prevención", expresó Conzolino.

"Este lunes atendí 35 chicos en consultorio y 20 tenían problemas respiratorios", ejemplificó el profesional del Británico.

"La tos seca que no se va pronto y acompañada con vómitos" está a la orden del día. Para mejorar ese cuadro "les damos antitusivos, corticoides, y en ocasiones se requieren antibióticos porque no progresan", dijo el médico.

Para evitar la transmisión, que es de persona a persona, "es necesario no estar en lugares sin ventilación y con mucha gente; no estar en contacto con personas enfermas, lavarse las manos de manera frecuente, desinfectar las superficies a menudo, que los adultos no fumen cerca de los chicos y que no prendan sahumerios", agregó, "ya que eso empeora la situación del niño o bebé".

Alarmas para ir a la guardia médica

Sibilancias, malestar general que empeora, irritabilidad en los más pequeños, vómitos recurrentes, dificultad para respirar, son llamados de atención que deben obligar a las familias a consultar de inmediato al pediatra o asistir a una guardia para un control y seguimiento.

"En los recién nacidos sugerimos no llevarlos a lugares con mucha gente, que no reciban tantas visitas, que estén un poco al aire libre y que ante cualquier duda los padres consulten", remarcó el profesional, quien por otra parte señaló que "no estamos viendo casos de sincicial respiratorio como lo hemos visto en temporadas anteriores y eso seguramente obedece a la vacunación de las embarazadas, por eso recomendamos que no aflojen con el cumplimiento de esa vacuna, que está en el calendario y es gratuita para las futuras mamás".