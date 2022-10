Entonces se encargaron de todo lo que necesita un evento, entre todos los que forman parte de la estructura. Conseguir el lugar, el sonido, las luces, la gastronomía, armar un plan de prensa, y definir quienes formarían parte del line up. Así fue que en el plano artístico, diseñaron una especie de sándwich urbano donde los panes serían set de dj’s , que abrazaron la música de Straight Flush en primera instancia, seguidos por Key Biscayne , y el cierre con los mismísimos Caliope. Se respiró comunidad y el convite fue extraordinario.

image caliope solo mic.png "Rap Estricto" el lema de Caliope Family para la convocatoria en el Galpón de la Música. Fuente: Santo Estudio (@santoestudio)

Cerca de las 21 dieron puerta y la Dj 1999sol, recibió a las personas con una lista que paseaba entre créditos nacionales que explotaron en la última década y clásicos del rap internacional. No pasaban ni dos segundos adentro para que los cuerpos comenzaran a moverse, traccionar y agitar. A la medianoche, cuando terminaron los shows como corolario de la celebración, los dj’s j.lucas.b en b2b con m.tute.b, incineraron la pista con reggaetón y otros ritmos.

En el medio, el momento de las bandas que arrancó con Straight Flush. Ellos son Tomi, y Dhound en voces, y el dj Maldito Aerosol disparando sus beats para que se luzcan el arrebato de palabras machacantes que velozmente atrajeron hacia las vallas a todo el público presente. Los chicos también abrieron el escenario e invitaron a sus amigos NK y Tuerto a rapear, en el sentido más preciso del término.

“Criminology", fue un punto destacado de su set. Cuando bajaron del escenario le contaron a La Capital que hace dos años coincidieron en una plaza, y decidieron conocerse como personas para llevar adelante la propuesta musical. Tienen 20, 18 y 27 años, y hace apenas cuatro meses que se comprometieron con el proyecto los tres juntos. Entre Tomi y Dhound explican que el movimiento es algo que se está formando y se viene respetando, y que la data en Rosario “va corriendo”.

Maldito Aerosol, el más grande de los tres, cuenta que “particularmente escuché a los pibes y pensé que tenían la nota. Dije, tienen la clave, y tienen que formar parte de algo rapeando”. Por supuesto coinciden en que Caliope Family son referentes y “es un privilegio y un orgullo salir a la cancha en un espacio que es digno del camino que estamos buscando. Los admiramos mucho”.

Es destacado que entre pares en una misma ciudad se potencien y retroalimenten. Músicos contemporáneos entre sí, que se van a ver, se escuchan, se critican, y en conjunto arman propuestas atractivas que reflejan lo que se va construyendo en Rosario en el universo de hip hop, rap y trap. Eso fue lo que se produjo en esta fecha y el clima era de felicidad y camaradería.

GALPON (99).jpg Nuevo rap y colaborativo. Fue un éxito el festival propuesto por los rosarinos Caliope Family junto a los dj’s set de 1999sol, j.lucas.b y m.tute.b, más los Straight Flush y Key Biscayne. Fuente: Santo Estudio (@santoestudio)

Key Biscayne está sobre el escenario, y tiene una presencia muy segura, no entra pidiendo permiso, hace lo suyo como si tuviera una experiencia de muchos años en las tablas. Pero apenas tiene 21 años y sacó su primer disco en febrero de este año. “Empecé con las batallas hace cinco años en Villa Constitución, y después me interesé por la música”. Hoy hace trap y cuando declara explica que la diferencia con el rap “es tan simple, como el ritmo. Y que está re bueno que no moleste la diferencia en estos eventos”.

En paralelo a su proyecto solista, tiene un grupo que se llama Tope de Gama, y también suben todos al escenario: Russel, Battilana y Jeikid. También presenta a quien para Key es el mejor rapero de argentina, gbz. “Caliope es la mejor banda de Rosario en esa extensión de géneros que hacen, rap, trap, R&B, soul, y para mí que me inviten a telonear es un montón. Sería muy lindo que repitan esto e inviten a otras bandas”, expresó.

Luego, los maestros de ceremonia. Caliope Family para la escena de rap en Rosario, definitivamente son artistas voceros de su tiempo. Sin duda son referentes de un movimiento en crecimiento, que tienen raíces fuertes y que todos los días sigue germinando. En esta oportunidad, vehiculizaron la necesidad de expresión de una escena e invitaron a exponerse ante gran público –unas mil personas– a propuestas que están dando los primeros pasos. ¿Por qué? “Porque quisimos ir por ese lado para probar cosas distintas e incrementar un poco las movidas, en este caso la del rap y trap. Es un circuito que se está armando y hay que generar. También por camaradería. Ellos son nuevos, hace muy poco que sacaron su música, y cuando nosotros arrancamos en este mismo lugar nos invitó a tocar la banda Lima Sur, que ya tenía su recorrido, y ahora tratamos de hacer lo mismo que otros hicieron por nosotros”, responden.

En tiempos donde todo se genera por marcas, este encuentro no tiene la suya. No es un CaliopeFest, o algo similar, que pueda concebir una identidad que perpetúe la propuesta en el tiempo. “Es una fecha de Caliope, con dj’s set, Straight Flush y Key Biscayne, tal vez nos debemos enfocar en un título y que sea anual, pero por el momento no nos venimos manejando así”, aclaran.

GALPON (71).jpg Festival del nuevo rap rosarino, ritmos urbanos al lado del río. Fuente: Santo Estudio (@santoestudio)

El show fue sensacional, están híper sutiles y con mucho ensayo encima. Vienen de encerrarse en una casa donde pre produjeron su próximo disco, y se destaca que lo que hacen es su vida. Virtuosismo sin solemnidad, y una narrativa urbana soberbia y descriptiva, indican que tocar, relatar, y componer es la sustancia que los moviliza día a día. La sentencia de “rap sin vueltas”, o “rap estricto” sirve para potenciar la propuesta conceptual de la noche, pero a la vez resulta mezquino para definir su oferta musical que empareja niveles de complejidad, desparpajo y prepotencia, con un hilo conductor claro en el rap, pero que se sale de las casillas tanto como las palabras de Brapis -voz- quién como un pronóstico o presentimiento, dispara entre tema y tema la oración/pregunta: “Estamos despiertos Rosario”. La respuesta, está clarísima.