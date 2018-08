El empresario Juan Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción se presentó esta mañana a la Justicia, que había ordenado su detención en el marco de una causa por presuntas coimas en obras públicas.

Según señalaron fuentes judiciales, Wagner se presentó a las autoridades esta mañana a partir de la orden de detención dictada por el juez federal Claudio Bonadio.





La Justicia aún no pudo dar con Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux.

También están siendo buscados los ex funcionarios Oscar Thomas, quien fue director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá; Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.