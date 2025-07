Interna oficialista: Bullrich le pidió a Villarruel que abandone el Senado nacional

En medio de una tensa sesión, la ministra de Seguridad le envió un duro mensaje a la vicepresidenta. “Levántese, no sea cómplice del kirchnerismo”, bramó la funcionaria

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, expresó Bullrich en sus redes sociales.