Cambiaron la tarjeta SIM de su celular y le vaciaron su cuenta con transferencias por homebanking

Federico B. sabe que lo que le pasó es muy simple. Lo que no logra saber hasta ahora, pasado un mes, es cómo le ocurrió. Lo simple es el relato que hace: se levantó un día de dormir, miró el celular para ver la hora y el aparato le devolvió la constancia en su correo electrónico de cuatro transferencias por 720 mil pesos y 400 dólares hechas minutos antes. Eso significó que le vaciaran la cuenta bancaria que, transcurridos 29 días, sigue vacía. Federico no tiene la menor idea de cómo fue este fraude virtual . Sí sabe que lo hicieron desde su línea telefónica sin que jamás nadie lo hubiera llamado para pedirle un solo dato para manipularla.

Pero los que le sacaron todo su dinero no son fantasmas. "El 10 de mayo me desperté y miré el teléfono para ver la hora. Vi que eran las 10.15 y que que tenía cuatro correos electrónicos oficiales del Banco Supervielle que es donde tengo mi cuenta sueldo. Era el típico e-mail que me llega cuando hago una transferencia. Con CBU, nombre del destinatario, del banco, CUIT y el horario. Me dije «chau: esto es una estafa, yo estaba durmiendo, nunca transferí nada. Cuando abro el homebanking tenía 0 pesos".

Lo primero que hizo Federico, que tiene 41 años y trabaja como radioperador de una empresa de emergencias de salud, fue dirigirse al Banco Supervielle de Córdoba al 1400. El ya había visto que las transferencias habían sido a tres personas a las que nunca oyó nombrar: dos a Santiago Calabró, una a Tomás Agustín Montes y la restante a Ramón Pablo Cruz. Están los Cuit/cuil de cada uno de estos destinatarios en la constancia de transferencia. Y como bancos de destino figuran Agilpagos, Prex y Reba. "Le comenté lo sucedido a una empleada. Me dieron para que completara unas planillas con datos de las cuatro transferencias para desconocerlas. Me solicitaron que diera de baja la tarjeta de débito y el hombanking y que reenviara las correos recibidos. No tenía señal por lo que lo hice al llegar a mi casa".

Logró reenviar los e-mails con las constancias de esos giros. pero como tenía problemas de señal llamó a Personal que opera su línea de celular. Debió hacerlo dos veces porque el inconveniente no cesaba. "La segunda vez una empleada me dijo que mi tarjeta SIM había sido suspendida porque esa mañana habían retirado otra. Me quedé asombrado. Le dije que yo jamás había solicitado eso y pregunté desde qué línea. La chica me respondió algo que me asombró más todavía".

¿Qué le dijeron? Que no había sido por gestión online. Una persona se presentó en el comercio Electro Misiones de Eldorado, Misiones, a casi 1.100 kilómetros de distancia, y retiró una nueva tarjeta SIM. "Les pregunté cómo podía ser que una persona se presente en mi nombre en una provincia que ni siquera conozco y se lleve una tarjeta de mi línea. Vivo en Rosario y tengo característica de Rosario. La respuesta todavía me deja pasmado. Me dijo que con mi número de DNI o con un impuesto o recibo a mi nombre. Electro Misiones no es una sucursal de Personal sino un agente comercial. Me pidieron que diera de baja la línea. Eso hice pero el daño ya estaba hecho".

Federico reconstruyó los capítulos de esa mañana fatídica. La persona que retiró la tarjeta SIM de su teléfono en Eldorado lo hizo el 10 de mayo a las 9.13. Ocho minutos después hicieron la primera transferencia. En media hora en su cuenta no tenía un centavo. "No tengo la menor idea de cómo accedieron a mi cuenta bancaria para hacer estas operaciones que son un enorme perjuicio para mí. Porque el Banco Supervielle me dice que no pueden reintegrarme lo que me sacaron sin hacer una investigación de lo ocurrido. Mientras tanto yo hace un mes que no dispongo de mi dinero lo que me genera un perjuicio tremendo en mi vida diaria. Tuve que contratar a un abogado para mandar cartas documento e iniciar acciones legales. De un día para el otro me quedo sin mi plata por algo que burló la seguridad y el único que carga con el problema soy yo".

Hasta ahora, por motivos que desconoce, lo único que le reintegraron desde el Banco fueron 400 dólares que tenía en una cuenta en moneda extranjera. "Los retiré inmediatamente". Lo que más lo abruma es cómo pudo pasar. "Jamás entregué un dato. Nadie me llamó en nombre del banco, nunca di el token de seguridad, no di la contraseña, no dí ningún dato personal, ni del teléfono ni del homebanking".

Desde el 10 de mayo Federico tiene su cuenta más pelada que la pata de una rana. Y de ese día no se olvidará porque sus contratiempos no terminaron con el saqueo de sus ahorros. "Fui con una amiga abogada a denunciar todo lo que me pasó a un CTD (centro territorial de denuncias) de Corrientes al 2100. Cuando salgo un tipo en moto se subió a la vereda y me arrancó el celular que llevaba en la mano en Mitre y Mendoza".

Hace ocho años que Federico tiene homebanking en esa entidad porque allí le paga la empresa que lo emplea. "Nunca tuve ningún inconveniente. Jamas vacié mi cuenta, nunca hice cuatro transferencias juntas, ni movilicé semejante monto. Denuncié esto en la Fiscalía y en Defensa del Consumidor. Todavía no tengo idea de cómo lo hicieron".