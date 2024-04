Crímenes de trabajadores: un chico de 15 años ejecutó al menos dos de los cuatro homicidios

DMG son las iniciales de un chico de 15 años que aparece señalado en al menos dos crímenes de la saga de asesinatos a trabajadores . El adolescente que no sólo está implicado en el primer crimen de la saga, el del taxista Héctor Figueroa, sino también en el crimen del playero Bruno Bussanich. Su declaración sobre cómo se cometieron los hechos, el modo en que fue contratado y de qué manera le proveyeron armas y dinero hilvana el detrás de escena de los atentados que tuvieron en vilo a la ciudad de Rosario en el mes de marzo. En la audiencia imputativa a cinco personas que comenzó este martes en el Centro de Justicia Penal incluso se insinuó su probable participación en un tercer asesinato, el del taxista Diego Celentano, aunque en ese caso la mención fue menos contundente .

DMG es el chico que le dispara al primer taxista y también al playero. Su imagen se viralizó inmediatamente después de este último ataque ya que fue registrado por las videocámaras de la playa de estacionamiento. Hoy los fiscales refirieron su testimonio. Lo escucharon desde su lugar de detención "Chuky Monedita" y Brenda Pared, instigador y ordenante de los hechos. También los tres detenidos por organizarlos.

DMG contó que se puso de novio con una chica y así conoció a Matute. Este le presentó a CNT, el chico que tomaría el taxi de Figueroa. Todo el grupo ahora implicado, dijo, vivía en la zona de Lamadrid y Roca, y CNT en la calle Anchorena al 1500. “Gusti me llamó el día que juega Central (5/3) y me mandó a hacer el hecho de Flammarión. Fui, estaba Matute, Michel C., Macarena. Ahí dijeron que tenía que armar el hecho del taxista en el entretiempo del partido de Central porque cuando hay partido todos los policías están en la cancha. Cuando se acercó le disparé al tachero, le tiré desde el costado pero un poco hacia adelante. A CNT lo rocé con un tiro”.

“El arma que usé me la dio Gusti. No sé qué decía la carta que llevamos pero sé que era para Pullaro y todo eso. La carta era para Pullaro y Cococcioni para que dejen de boludear a los presos”, sostuvo el chico. Dijo que el buzo que tenía CNT lo quemaron porque tenía una mancha de sangre.

Dijo también que se tomó un taxi en Ayacucho y Alem. “Ya había terminado el partido de Central me quedé con 100 y los otros 200 los guardé”. Cuando lo detuvieron su aspecto lucía diferente. “Un peluquero amigo de Gusti me tiñó el pelo”, dijo.