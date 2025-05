Squash, un deporte que cambió de status al entrar a los Juegos Olímpicos

Más allá de que lleva la pesada carga de no tener marketing, el squash cambió su status cuando pasó a ser un deporte olímpico. Las buenas noticias para el squash de Rosario no terminaron allí ya que para impulsar el deporte, en la Cuna de la Bandera se llevarán a cabo en el mes de septiembre por primera vez y como única experiencia los Jadar y para 2026 está previsto la realización de los Juegos Odesur en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde el squash figura en ambos programas.

Esta serie de anuncios, sumados a que Rosario tenía jugadores que participan en torneos nacionales y no tenía representatividad a nivel país por no tener los papeles al día, fueron un punto de inflexión que obligó a los dirigentes locales de este deporte a ponerse a la altura de las circunstancias y por fin concretar la personería jurídica de la hoy Asociación Santafesina de Squash Racket (ex Asociación Rosarina), bajo el dictamen 2282 de la Resolución Nro. 336.