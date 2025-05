Newell's: El PF le dijo a Ovación que "los jugadores respondieron al mil por ciento"

Una de las claves de la muy buena campaña que logró concretar Cristian Fabbiani, a pesar de no haber podido clasificar a los octavos de final de la Liga Profesional, es el gran trabajo realizado por el preparador físico Gustavo Del Favero, quien llevó al equipo de Newell's a una competitividad que necesitaba.

El profe ya planea lo que se viene y el primer gran desafío será el choque con Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina: “Como cae un jueves, seguimos trabajando como lo veníamos haciendo e hicimos un partido amistoso el sábado pasado. Para esta semana está planificado otro encuentro amistoso el jueves, descansar el sábado y hacer una semana de competencia de domingo a jueves. Lo que sé intentó en estos días es no bajar el ritmo de competencia, más allá que los rivales están en inferioridad con respecto a las categorías”.

Newell's y las vacaciones

Una mala noticia para los jugadores es que el cuerpo técnico todavía no tiene en claro si habrá días de descanso. “No está resuelto, porque también tenemos que ver cómo sigue la competencia en la Copa Argentina, no está claro ese aspecto. Por eso no definimos si tendrán algunos días de descanso o no”, confirmó.

Uno de los temas que debe incluir el preparador físico es el torneo amistoso que Newell’s disputará en México. ¿Cuánto influye en la preparación? “Tenemos muchas semanas hasta el inicio del torneo, por ende las pretemporadas siempre se arman de atrás hacia delante, a partir de cuando es la fecha de competencia. Tomaremos como inicio el viaje a México, el comienzo de la Liga la tenemos planificado para mediados de julio. Entonces, cuando volvamos de México, la idea es hacer lo que realizamos estos días a ritmo competitivo”.

El objetivo de la pretemporada

“En la pretemporada se buscará lo que se intenta llegar en estos casos, una carga física en todas las valencias: resistencia, fuerza y velocidad, y aprovechar lo técnico-táctico que durante el año no se puede mejorar”, añadió Del Favero, remarcando cada uno de los objetivos que se plantea como desafío en el receso.

Por último, el profe celebra y subraya como fundamental este tiempo de trabajo antes del comienzo de la Liga: “Es una etapa muy linda la de la pretemporada, ya que Cristian (Fabbiani) puede desarrollar la idea de fútbol sabiendo que seguramente llegarán algunos muchachos como refuerzos y deberán conocer también su idea de juego”.