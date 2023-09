Gonzalo Belloso: "En esta gestión el club va a ser saneado"

Y agregó: “Queremos dejarle a quien venga detrás nuestro un club saneado, un club con una solidez en la que apoyarse y ese es el desafío número uno . Eso no quiere decir que no hagamos inversiones y que no pidamos plata si decidimos ser agresivos en un torneo para ser totalmente competitivos, pero nuestra idea es dejar un club sin deudas. Creo que estamos fundidos desde 1889, pero nos tocará a nosotros entregar un club saneado para que quien venga detrás nuestro tenga un camino más fácil por recorrer”.

>>Leer más: La CD de Central informó en detalle la inversión en refuerzos: 4 millones de dólares

La pregunta sobre qué se pensaba realizar con el dinero que ingrese por la Venta de Veliz no podía faltar en la conferencia de prensa y fue esa consulta la que le dio pie a Belloso para explayarse sobre algunos temas en particular.

“Nosotros tenemos un plan. Con el dinero que entra por supuesto que afrontamos deudas de urgencias, pero Central tiene no sólo deudas económicas sino deudas edilicias, de infraestructura deportiva de urgencia, porque tenemos más de 20 equipos que compiten y sólo tres canchas habilitadas para jugar, que son la del pozo, el estadio de Arroyo Seco y el Gigante de Arroyito. En Central nunca nadie se puso a pensar que no tenía canchas. Es el único club en primera y en Nacional B que no contaba con un sintético y tiene falencias enormes en los vestuarios. Queremos que nuestros jugadores estén forjados a fuego con estos colores, pero no que corran con tanta desventaja, por eso necesitamos darles mejores herramientas a los formadores de nuestro club”, esgrimió el presidente canalla.

Y abundó: “Con la plata que ingrese vamos a seguir saneando el club, tratar de invertir en infraestructura deportiva y por supuesto tenemos el sueño de reformar el Gigante, acordar a lo que es el 2023. Creemos que todo el esfuerzo que estamos haciendo tendrá sus frutos deportivos. Tenemos que hacer que la experiencia de venir a la cancha sea cada vez mejor, que se disfrute de otra manera”.

Belloso3.jpeg Gonzalo Belloso habló de las reformas integrales que la comisión directiva pretende realizar en el Gigante de Arroyito. Virginia Benedetto / La Capital

Y como era de esperar, hizo referencia al accionar de la comisión directiva anterior, cuando dijo que “a ninguno de nosotros nos hace gracia pagar deudas de hace cuatro o cinco años. Todas esas deudas no sólo no se pagaron, sino que se dejaron chequeadas para 20 días después de las elecciones. No nos da gracias pagarlas, pero es nuestra obligación porque queremos recuperar la confianza en el nombre de Rosario Central y nuestro sueño es que cada vez tengamos mejores condiciones”.

El plantel que anhelan

Cristinziano también habló sobre la forma en la que se accionó en este mercado de pases, pero sin dejar de lado las proyecciones. “Trabajamos para conformar el plantel que anhelamos”, tiró la vicepresidenta canalla, quien junto a Belloso tiene una participación activa en los mercados de pases.

“Según lo que sea el rendimiento del equipo en estos meses ya estamos trabajando para ir a buscar otras cosas. Si no se pudo hacer ahora aspiramos a que pueda ser en diciembre. Estamos muy entusiasmados, queremos formar un gran equipo y ya estamos mirando para el año que viene. Este año fue sumar puntos, escaparle a la zona del descenso y tener un equipo competitivo dentro de la cancha, pero para el año que viene por ahí buscamos otras cosas y creemos que el mercado de pases de diciembre nos va a servir para conformar ese equipo para lo que tenemos pensado”, expresó Cristinziano.

Belloso4.jpeg Carolina Cristinziano trabaja activamente en cada mercado de pases. Sueña con un equipo que pelee cosas importantes. Virginia Benedetto / La Capital

Reformas en el Gigante

Belloso habló de la posibilidad cierta de realizar reformas en el Gigante, lo que permitiría ampliar la capacidad entre “seis mil y siete mil” localidades, pero que iría acompañado de una serie de obras complementarias, algunas de ellas que generen mayor comodidad para el hincha.

“En diciembre o enero vamos a trasladar la sede al estadio, al menos la parte administrativa. Creemos que el dirigente debe estar en el lugar más importante que tiene el club, tiene que caminar y lo tienen que vean. La sede no quedó con buen clima laboral porque es chico y con demasiada gente trabajando. Pronto comenzaremos las obras. Hace más de tres meses armamos un grupo de trabajo con gente capacitada y empezaron a tirar ideas, de pensar en un Gigante que pueda albergar al menos seis o siete mil personas más. Está la posibilidad de bajar nueve escalones de los cuatro costados, cambiar el ingreso al campo, con un túnel central y traer los bancos de suplentes sobre el río. Aspiramos a hacer una cancha más simple, algo más actualizado, que contemple también la modificación de los ingresos de los hinchas. Porque una persona que quiere ir a la popular tiene que caminar más de 150 metros para llegar, por eso creemos que tendría que tener ingresos directos desde afuera. Veremos si con los recursos que tenemos, más el apoyo de los socios, podemos encarar esa obra, siempre y cuando el calendario lo permita. Por lo que hablamos es una obra de algo más de 100 días. Es un plan que está en pañales, pero que camina a paso firme. Es algo que el club merece”.