El técnico de Ecuador dijo que contra Argentina "habrá que jugar un partido perfecto"

"Sabemos que no hay rival mejor que este en el mundo en este momento. Trataremos de competir contra el mejor jugador del mundo y el mejor equipo del mundo", agregó.

Francos: "No va a haber devaluación y la gente va a tener que liquidar dólares"

Embed "VAMOS A INTENTAR COMPETIR CONTRA EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Y EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO"



Félix Sánchez Bas, DT de Ecuador, llenó de elogios a la Selección Argentina en la previa del cruce por la #CopaAmérica. pic.twitter.com/ZyHR9xuBjN — TyC Sports (@TyCSports) July 1, 2024

El partido de la oportunidad

"Mis jugadores van a dar todo, no se si eso va a alcanzar o no. Hemos jugado dos veces con ellos, y no hemos podido ganarles. Yo veo este partido como una oportunidad para tratar de ponerlos en serios problemas", remarcó.

>>Leer más: Copa América: Ecuador empató con México y jugará con Argentina en cuartos

Por último, dijo que sus jugadores están "muy satisfechos por este primer paso y e ilusionados de haber pasado de fase. Vamos a jugar contra la selección campeona del mundo y de América. Vamos a competir contra el mejor jugador del mundo como es Lionel Messi".