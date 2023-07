Los mismos once: Central Córdoba tiene todo listo para recibir a Luján

Hay equipo. El técnico Cuffaro Russo confirmó el mismo once para recibir a Luján, el viernes, a las 15.30.

Después del valioso triunfo del pasado sábado en Pilar ante el monarca, Central Córdoba volvió a meterse en la lucha por clasificar al reducido final por el cuarto ascenso que otorga la Primera C. Los tres puntos llegaron oportunamente para los dirigidos por Ariel Cuffaro Russo para seguir ilusionados con poder clasificar y lograr el primer objetivo que se trazaron en esta temporada. Ahora se le vienen tres partidos en ocho días: el viernes recibirá a Luján en el Gabino Sosa, el próximo miércoles visitará a Berazategui y después volverá a ser local ante Sportivo Italiano, el sábado 22 de julio.

Con respecto al partido ante Luján por la 26ª fecha de la Primera C, Cuffaro Russo fue directo al grano. "Por tercera vez consecutiva voy a presentar el mismo equipo. Los jugadores me están demostrando que vienen subiendo los niveles, partido tras partido y eso me deja muy tranquilo. Y pesar del temporal estamos trabajando con normalidad, a la espera del choque ante Luján", sostuvo Cuffaro Russo.