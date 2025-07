Ariel Holan sigue enfrentando el dilema de la "manta corta" en Rosario Central

De no creer. Quintana se abraza al palo y Mallo sigue de largo. Los dos defensores canallas fueron los que más cerca estuvieron del gol, además del penal de Di María.

Los números dicen que, en este último tiempo, el Rosario Central de Ariel Holan se defiende con mayor eficacia de la que ataca. Y con eso no le está alcanzando para conseguir una victoria. Lleva tres partidos consecutivos, todos de diferentes competencias, sin cosechar un triunfo. Pasó en el inicio del Clausura .

La famosa “manta corta”. ¿Qué significa la frase “manta corta”? Según el diccionario, es una expresión que se utiliza para describir una situación en la que no se pueden satisfacer todas las necesidades o deseos a la vez, obligando a elegir entre alternativas que no son completamente satisfactorias. Y esta definición de “manta corta” se ajusta a una descripción del presente fútbolístico de Central.

Los últimos números de Rosario Central

En síntesis, el tema pasaría por cómo sostener la mejora defensiva, esa solidez que logró Holan con el equipo y, a la vez, resolver el problema ofensivo, esta deuda en generación de juego que influye directamente en la merma de gol.

Que Central haya convertido un solo gol en los últimos 3 partidos, y de penal, es el respaldo estadístico para avalar este planteo sobre la caída en la generación de juego en ofensiva. En estos 3 partidos, la falta de gol, aunque dispuso de pocas opciones para convertir, fueron un problema muy costoso. Es que pagó ese déficit con 2 eliminaciones.

La primera, con la derrota ante Huracán en Arroyito (0-1), que lo dejó fuera en los cuartos de final del Apertura. La segunda, con el tropezón ante Unión por Copa Argentina, donde Central se despidió en los 16avos de final tras igualar sin tantos con el tatengue, para luego caer en el desempate con remates desde el punto penal.

El reconocimiento de Ariel Holan

“La falta de gol” como problema por resolver fue reconocido por Holan en la conferencia de prensa del post empate con Godoy Cruz. Aunque el técnico se notó más preocupado por la baja de la eficacia. “A veces, lo importante no es disponer de muchas situaciones, lo importante es convertir en gol la mayoría de las que generes”, planteó Holan sobre las dificultades que viene padeciendo Central para facturar goles.

En tanto, y más allá de algunos problemas defensivos que mostró el equipo con la marca en acciones de pelota detenida frente a Godoy Cruz, Central se muestra como un equipo firme y sólido, al que no es sencillo anotarle. Una prueba, solo le convirtieron dos goles en los últimos 9 partidos.

Eso sí, esos goles llegaron en 2 de los últimos 3 partidos: frente a Huracán y ante Godoy Cruz. En esa seguidilla consiguió 7 vallas invictas: Los Andes y Unión, por Copa Argentina; Platense, Instituto, San Lorenzo, Independiente y Estudiantes por el Apertura.

El bajón auriazul también repercutió en la producción del equipo en condición de local. Después de ganar en forma consecutiva los primeros 8 partidos jugados este año en el Gigante, Central no pudo imponerse en los últimos dos que disputó en Arroyito: derrota con Huracán y empate con el Tomba. En tanto que, actuando de visitante, los de Holan todavía no decayeron en el rendimiento, aunque cabe apuntar que no juegan en rodeo ajeno desde el 24 de abril.

Ese día, hace más de dos meses, vencieron a San Lorenzo por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro. Fuera de casa, el equipo de Holan lleva 4 juegos sin perder, con 3 empates (Talleres, River y Platense) y 1 triunfo (San Lorenzo).

Mejorar sobre todo el funcionamiento ofensivo

Tratar de mejorar el funcionamiento ofensivo del equipo, generar juego en ataque sin que se resquebraje la sólida estructura defensiva, esa es la principal meta. Para que esto ocurra, entra varias cuestiones, deben subir los niveles individuales de algunos futbolistas que no están rindiendo a la altura de lo que lo han hecho hasta hace poco.

Sin que esos jugadores recuperen la memoria, sin que el equipo crezca en su nivel de juego en campo contrario, sin que ensayen variantes, será muy difícil que Central vuelva a ser el equipo que sumó más puntos que nadie en el primer semestre de este año.

Esa es la cuestión que seguramente anotó Holan y que espera resolver, no solo con la llegada de Angel Di María y de Alejo Veliz, sino con un mejor nivel de los encargados de la generación. Y de la definición.