Diseñó una web con un ranking de las mejores cafeterías donde trabajar remoto en Rosario

“No solo se puede sumar la valoración a una cafetería que ya esté cargada, sino que, al momento de subir una nueva te pide que digas si tiene red de WiFi o incluso si acepta gente trabajando porque hay lugares a los que no les gusta, teniendo en cuenta que es una persona que quizás ocupa una mesa y no consume tanto como muchos grupos distintos. También el nivel de insonorización, si los espacios son cómodos, si hay buena música, opciones de comida variada como productos sin tacc o aptos para veganos. Todos detalles que hacen a una mejor experiencia para el trabajador”, señaló Marelli.

Modelo de negocio con bares

Marelli evalúa sumar algunas mejoras en la experiencia de usuario que incluyen: ofrecer datos de ocupación en tiempo real, lo que permitiría conocer si el espacio elegido está lleno o con pocos lugares disponibles. También tiene pensado sumar eventos comunitarios, conectando a trabajadores remotos tanto de forma virtual como presencial. Otro punto es que busca generar alianzas con cafeterías para brindar ofertas exclusivas y comodidades a miembros activos de CoffeeWork.

Sobre este último punto, por el momento el uso de la web es 100% gratuito y la idea del emprendedor es que este modelo se sostenga mientras se nutre de opiniones y de la valoración de diferentes usuarios en las distintas ciudades. Sin embargo, señaló que si logra hacerla crecer lo suficiente se puede pensar en monetizarla. Una opción viable podría ser una suscripción para cafeterías que quieran promocionar sus servicios o atención, pagando un fijo por usar el espacio. También abonos para freelancers en donde se les ofrezcan diferenciales, por ejemplo, menús especiales o con descuentos.

“Yo trabajo en oficinas, pero también viajo bastante y a veces me pasa que no tengo un espacio físico a donde ir a sentarme y trabajar un rato. Tampoco encontraba un lugar para consultar dónde me convenía ir. Pensé este proyecto enfocado en turistas o en trabajadores remotos y freelancers de Rosario que no quieren o no pueden pagar los costos fijos de un coworking, pero buscan salir de sus casas y tener su jornada en otro lado. Creo que son muchos los casos de este tipo y una página web como CoffeWork puede ser útil”, indicó Marelli.