Cambios de packaging: las estrategias de las marcas para ganar mercado en las góndolas

De todas formas, una de las preguntas claves es saber para qué y por qué se hace un cambio de packaging. Negocios de La Capital dialogó con Juan Pablo Colombo, titular de la agencia que lleva su apellido, quien explica: “En este tema no hay una receta común para todos, hay productos que tienen un ciclo de vida corto y otros que no, depende mucho de la industria en la que se encuentren. También está la idea de que ‘un equipo ganador no se toca’, de hecho, hay empresas en las que el packaging de su producto es un activo de la marca y es tan importante como el logo. Entonces, sólo en post de la innovación y el restyling no se pueden hacer cambios, hay que analizarlo bien”, explica y agrega: “A veces tenemos clientes que quieren hacer un rediseño sólo para vender más y ahí les aconsejamos, para eso, hagamos una buena campaña”.