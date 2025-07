Transforma prendas vintage de marca en accesorios exclusivos

“Ningún accesorio que hago es igual. Si me piden una gorra negra, le agrego algún detalle para que sea única y me di cuenta de que el upcycling y todo lo que es el reciclaje como herramienta es muy potente. Capaz que una gorra Levi’s no existe, pero de repente agarrás una prenda de esta marca y podés crearla. También me gusta mucho la ropa vintage, de segunda mano, compro esta indumentaria para transformarla y cuando viene alguien con un encargo a veces me trae la ropa que quieren que use para fabricar y otras veces le ofrezco cosas mías que ya no uso y que me gusta que circulen”, contó Agustín sobre el proceso de trabajo y el trato con los clientes.