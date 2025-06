Algunos trucos para cuidar el auto del frío: batería, limpiaparabrisas, neumáticos y luces

El frío ya se instaló en el país y las temperaturas bajas podrían instalarse durante varios meses. En este contexto, es importante prestar especial atención al cuidado del auto ya que las bajas temperaturas pueden generar defectos que en otras épocas del año no suelen afectar su rendimiento.

Cuidados en la batería

Las bajas temperaturas pueden afectar significativamente el rendimiento de la batería. En este sentido, es fundamental revisar que se encuentre en buen estado y, en caso de ser necesario, reemplazarla por una nueva.

Con los climas fríos es muy usual que la batería del auto se descargue, por eso es importante no dejar el auto detenido por más de dos semanas. Lo que se recomienda es que al menos una vez cada siete días encenderlo durante 10 o 15 minutos para que el alternador la cargue. Durante estos minutos donde se enciende el auto, es recomendable no encender elementos que utilicen batería como aire acondicionado, calefacción o el radio. Eso ayudará además a que el impulsor tenga una durabilidad mayor.

Otro factor esencial a tener en cuenta es el acumulador, función esencial para arrancar el vehículo. Este elemento con las bajas temperaturas sufre mayor desgaste, en este sentido, se recomienda recargarla al inicio de la temporada invernal y revisar que las uniones no tengas corrosión o haya cables pelados. Cada una tiene una durabilidad que oscilan entre los y cuatro años, pese a que en otras épocas eran de seis a ocho.

Si el auto duerme bajo techo, la batería se esforzará menos, por eso es ideal dejar el auto ahí. Es obvio que el vehículo sufre mucho más las inclemencias de las bajas temperaturas en las noches invernales que en cualquier otra estación, pero si está bajo techo, los daños serán menores. Por lo general, la batería y la pintura son lo más vulnerable de tu auto.

Revisar el líquido refrigerante

Uno de los componentes más sensibles a las bajas temperaturas es el líquido de frenos. Sencillamente, puede llegar a congelarse si los grados están por debajo de los -20º. Es por esto que es fundamental revisar el nivel de este fluido para asegurarse de que se encuentre en buen estado.

También es verdad que con paso del tiempo y el constante uso va perdiendo propiedades que dejan expuesto nuestro motor a las condiciones climáticas. Por norma general, los líquidos anticongelantes tienen colores vívidos. Eso sí, si se percibe que ya tiende a ser traslúcido o simplemente está ennegrecido, significa que está llegando al final de su vida útil, por lo que debemos cambiarlo cuanto antes.

Cuidados en el motor

Las bajas temperaturas generan defectos en el rendimiento del motor, por lo que es importante seguir las recomendaciones del fabricante respecto al mantenimiento del impulsor.

La disposición de los autos modernos no hace necesario calentar el motor antes de iniciar la marcha. Aunque en época de calor no es necesario, pero en invierno cuando la temperatura baja a menos de 0 grados, sí es recomendable.

Lo ideal es dejarlo regulando antes de iniciar la marcha durante 2 ó 3 minutos, ya que ese período derrite cualquier partícula de hielo presente en el interior del auto. Además, permite la correcta lubricación de todas las piezas y el cambio brusco de temperatura.

Cuidados en los limpiaparabrisas

Con las bajas temperaturas y la brisa de las mañanas, se pueden llegar a congelar y pegar al parabrisas acelerando su desgaste y dejar unas marcas en el mismo. Una solución muy práctica consiste en colocar un corcho suave entre parabrisas y las gomas.

Ahora bien, si as escobillas están muy usadas, son más propensas a resquebrajarse con climas fríos y no podrán mantener el parabrisas limpio, por lo que es recomendable reemplazar este elemento al menos una vez al año.

Además, en las mañanas al subir al auto es muy molesto ver la pequeña capa de hielo sobre el parabrisas. Una solución muy práctica es comprar un parasol de aluminio y fijarlo al parabrisas, este consejo también se puede aplicar simplemente con cajas de cartón. Usar antiadherentes también ayudará a reducir las capas de hielo sobre el parabrisas.

¿Parabrisas empañado?

Con el frío se suelen tener los vidrios levantados para evitar en ingreso de aire invernal, pero tanto el cristal como el parabrisas se empañan. Para evitarlo se debe procurar mantener limpio el interior del parabrisas y encender el aire acondicionado unos minutos con una ventana ligeramente abierta. De esa manera, el panorama quedará bien claro a la hora de la conducción.

Cuidados en la pintura

Durante el frío, la pintura del auto es uno de los elementos que más sufre.

Para proteger la pintura del auto, se puede encerar y brindar una mayor protección. Antes de aplicar la cera protectora, se debe lavar el auto para que el polvo o pequeños residuos no rayen la pintura o se adhieran al vehículo.

Cuidados en los neumáticos

Debido al cambio de temperatura y el desgaste en caminos mojados y hasta a veces con hielo (no es el caso de nuestra provincia), los neumáticos sufren un mayor desgaste. Por esta razón se debe estar pendiente y cuidar las llantas para evitar un accidente.

Hay que revisar además de que no tengan demasiado desgaste, estén alineadas y balanceadas como también mantener una correcta presión, sobre todo si se va a salir a la ruta.

Cuidados en los frenos

Los frenos siempre deben estar en condiciones, y más aún en invierno con pavimentos resbaladizos.

Si el nivel del depósito del líquido de frenos está muy bajo y no hay pérdidas es posible que las pastillas estén muy gastadas y sea momento de su reemplazo. Si el vehículo tiene ABS no hay que preocuparse por el ruido que genera en pavimentos resbaladizos cuando se frena, es normal. Este ítem es sumamente importante, ya que no solo se podría salvar nuestra vida sino cuidar de la del resto.

Cuidados con las luces

Las luces son vitales especialmente en una noche oscura de invierno. No solo es importante que se pueda ver, sino también ser visto. Que alguien ayude a hacer una inspección de todas las luminarias externas como delanteras, traseras, balizas, las de giro y las de frenos.