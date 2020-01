Arequito, una pequeña localidad de la provincia, que está a algo más de 90 kilómetros al oeste de Rosario, se vio conmocionado cuando trascendió un hecho aberrante que tuvo a Natalie, una joven de 33 años, y a su padre como protagonista.

La noticia que se conoció el lunes y que generó conmoción se produjo luego de que Natalie denunciara en la Justicia a su padre, de 57, por abusos sexuales reiterados por espacio de 20 años, delitos por los cuales habría tenido 4 hijos con el hombre (de 20, 17, 13 y 9 años).

Como consecuencia del calvario que vivió la joven por espacio de 23 años y esta denuncia, el hombre fue detenido el lunes y hoy quedó imputado en la sede de los Tribunales de Casilda por los delitos de abuso sexual, amenazas, corrupción de menores y tenencia de arma.

Según trascendió, el abusador -de profesión albañil y oriundo de la provincia de Córdoba pero radicado en Arequito desde hace varios años- se había separado de su primera esposa y convivía con la hija, a quien habría sometido sexualmente desde pequeña.

Afectada por la gravedad de la denuncia, Verónica Lozano entrevistó a Natalie en el programa Cortá por Lozano, quien que dio el móvil junto a su hija mayor, Fátima (de 20 años), y pronunció fuertes palabras contra el presunto violador.

"Natalie, tenés 33 años, sos una mujer muy joven, ¿cuándo comenzó este horror?", le preguntó la conductora. Y la mujer de Arequito le contestó “a los 9 años”.

Movilizada, Vero quiso saber más del contexto familiar de la denunciante en ese largo período de su vida, y ella dio íntimos y dolorosos detalles: "Mi mamá no estaba nunca en mi casa. Mi mamá trabajaba todo el día. El primer hecho no fue en mi casa. Los otros sí fueron acá... A los 9 años él me decía que (lo que me hacía) era un código, después cuando tuve más edad fue bajo amenaza. Me decía que no le contara a nadie lo que estaba sucediendo porque me podía matar a mí o a mi mamá. Mi mamá nunca estuvo enterada. Ella se enteró el domingo, cuando yo se lo confieso".

Atenta a cada una de las palabras de Natalie, Lozano se permitió corregirla, para luego arremeter con fuerza contra el presunto abusador: "Quiero decirte algo con el corazón, no es una confesión, porque vos no hiciste nada malo. Vos fuiste abusada sexualmente. En tal caso, confiesa el que comete el delito, que es él. Estamos hablando de Víctor Hugo Aguirre".

Continuando con sus análisis, Vero escuchó a la hija mayor de Natalie, quien expuso que una tía defendió a su abuelo-padre y no la ayudó en la denuncia. Indignada, Lozano agregó tajante: "Ella está captada por esta mente siniestra, la de un manipulador que manipuló a todos durante toda la vida. Los amenazó, hizo lo que quiso. Abusó sexualmente. Pero la prueba de los abusos está ahí, se llama Fátima y hay tres niños más que comparten el ADN con un señor que es el abuelo y es el padre, genéticamente hablando, porque es una mierda de persona... Tiene que ir a la cárcel".