Holan: "Central es una presión hermosa y me encanta, pero al caballo hay que cabalgarlo eh..."

Y agregó: “Era importante terminar lo más arriba posible en la tabla del primer torneo porque eso daba la posibilidad de definir de local en los playoffs. Ganamos ese derecho con creces porque no sólo nos quedamos con nuestra zona, sino que también fuimos el mejor equipo de la tabla general. Después empieza un torneo totalmente diferente, en el que diría que no sólo una mala noche, si no una mala decisión en una jugada, provoca que las cosas cambien por completo”.

>>Leer más: A Central se le apagó la luz y el sueño gigante de campeón

¿Fue lo que les pasó?

Eso es algo de lo que nos pasó a los cuatro equipos que jugamos de local en los cuartos de final. Ninguno supo capitalizar su localía porque en todos los casos, en la primera parte del partido o cerca del final, todos empezamos perdiendo. Nosotros a los 21minutos, algo que condicionó el desarrollo del resto del encuentro. Esto más allá de que luego hayamos generado chances como mínimo para empatar el partido. Las jugadas claras a favor de Huracán, además del gol de Mazzanti, fueron en los últimos minutos, cuando ya estábamos volcados por completo al ataque para buscar el empate. Antes que eso no tuvieron ninguna jugada clara. Este tipo de definiciones de partido deja la sensación de que te lo pueden ganar con un remate certero al arco. Esto más allá de quién haya manejado el trámite, ni si jugaste bien o si lo podrías haber hecho mejor.

¿Fue por fallas propias o por mérito del rival?

No, eso no le quita mérito a Huracán, que hizo un gran primer tiempo, en particular los primeros 20 minutos. En ese período de tiempo nosotros intentamos, pero no pudimos quebrar su línea defensiva y tampoco llegamos a hacer valer un par de situaciones que tuvimos. Cuando el partido estaba medianamente controlado llegó el gol de ellos, jugada en la que hasta teníamos superioridad numérica dentro del área. Pero bueno, Huracán aprovechó su oportunidad y con eso llevó el partido a la larga duración. Teniendo en cuenta lo cerrado que fue el partido, con lo que generamos nos tendría que haber alcanzado para conseguir un gol, pero no la pudimos meter. Por eso digo que en el balance final nos quedamos con ese sabor agridulce, con esa tristeza de no poder terminar de aprovechar el derecho que nos habíamos ganado, legítimamente, de hacer valer la localía en los playoffs. No pudimos capitalizarlo como hubiéramos querido. El balance que hago es ese.

Holan y la palabra fracaso

¿Fue un fracaso, teniendo en cuenta que el equipo tenía la chance de jugar siempre de local?

No es fracaso, porque también significaría minimizar o denostar a los rivales. Nos tocó un arranque complejo de playoffs ante Estudiantes y lo pudimos pasar. Y después nos tocó otro cruce complejo, con Huracán, que el año pasado fue subcampeón, hizo un primer tramo de torneo muy bueno y también está haciendo una muy buena Copa Sudamericana. En este fútbol argentino quedó demostrado que todo es muy parejo, los cuatro que éramos candidatos quedamos en el camino. En este formato de torneo, pueden ocurrir estas cosas. Por eso, no hay que ni llorar sobre la leche derramada ni tampoco buscar excusas porque uno no pudo llegar a la final. Sí hay que ser agudos en el análisis y ver el punto de partida del equipo después del final que tuvo el año pasado, que no fue el que todos queríamos; ver hasta dónde llegamos y analizar agudamente por qué no llegamos más adelante teniendo las posibilidades para lograrlo. Ahora, en la agudeza de la autocrítica vamos a encontrar la llave para que, como mínimo, volvamos a ser tan competitivos en el torneo que viene como lo fuimos en este y tratar de aprender de los errores cometidos.

>>Leer más: El fútbol no acompañó a Central y la consecuencia lógica fue la derrota y eliminación

Holan4MB.jpeg Holan quedó más que satisfecho con el torneo que hizo Central, aunque le quedó el sabor amargo de la eliminación. Marcelo Bustamante / La Capital

Por el semestre que tuvieron, y más allá del formato diferente de los torneos, ¿siente que estaban para coronar?

Sentía que éramos muy competitivos. Sería muy peyorativo para con los rivales si dijera que estábamos para campeón. En este tipo de torneos, con definición mano a mano, a seguro se lo llevaron preso. Lo que uno intenta, a través de su juego, es achicar el margen de error porque un error te deja afuera. Y creo que cometimos los errores justos y puntuales que impidieron que continuáramos en el torneo. Me quedo con el medio vaso lleno, fuimos muy competitivos, ganamos partidos importantes, de esos que el club hacía mucho tiempo no podía ganar, me quedo con que sacamos muchísimos puntos jugando en condición de visitante, me quedo con rendimientos de muchos futbolistas que fueron muy parejos a lo largo de casi todo el torneo, me quedo con que el equipo se volvió a revalorizar. Los buenos rendimientos de los jugadores son clave para que funcione la rueda que mantiene todo esto, hablo de los mercados y su círculo virtuoso. Todos los clubes necesitan que ese círculo se retroalimente y creo que hicimos muchas cosas para que eso ocurra. En el próximo mercado veremos si aparecen los resultados. Y también me quedo con el medio vaso vacío, con lo que pasó en el minitorneo, en el que me queda la sensación de que pudimos haber hecho un poco más. Y en eso, empezando por el cuerpo técnico, hay que ser autocríticos en cuestiones muy puntuales que se analizan en el seno del grupo.

La vara quedó muy alta. ¿Esto genera presión para el próximo semestre o es una motivación extra?

Creo que, jugando un torneo de 16 partidos, y muchos de ellos programados en condición de visitante, hicimos una campaña extraordinaria, por encima de la media y por arriba de lo imaginado. Inclusive, sin tener en cuenta el punto de partida, que no es un tema menor. Arrancamos con una pretemporada muy corta, entre otras cuestiones, y de todos modos el equipo hizo cosas muy buenas. El tema es que nosotros queremos sentar bases para que no aparezcan rendimientos bipolares. Por eso ahora hay que ratificar todo lo bueno que hicimos, que no necesariamente se tiene que ver reflejado en la posición en la tabla o en la cantidad de puntos que cosechemos, si no en una manera de jugar al fútbol. Y creo que ahí hay mucho por hacer y mucho por trabajar.

>>Leer más: Central y sus objetivos en la primera parte del año: los que cumplió y los que no

Suele ocurrir que el resultado es lo que más impacta.

Todos queremos ganar. El asunto es cómo aumentamos las posibilidades del rendimiento individual y colectivo de un equipo. Este tipo de torneo permite que, con la Virgen de Rosario, la Virgen de Luján, la Virgen Desatanudos o la Virgen María, se puedan ganar partidos, y también es un mérito. Pero lo que nosotros necesitamos es consolidarnos definitivamente, y hablo de toda una estructura, del primer equipo, de juveniles que rindan, de jugadores de primera que sostengan rendimientos, de que haya crecimiento de los niveles individuales y colectivo del equipo. Ese es el gran desafío que tenemos por delante y es ahí donde tenemos que apuntar todos los cañones. De otra manera todo se mide por el triunfo. A veces ocurre que cuando vos ganás no corregís. Y creo que este medio vaso vacío nos da una oportunidad porque tenemos muchas cosas por corregir. Para forjar el retorno a la victoria tenemos que ser muy agudos y profundos en nuestra autocrítica. Tenemos que estar listos para que el próximo 28 de junio, cuando juguemos el primer partido oficial de lo que viene, tengamos en cancha el mejor equipo y lo mejor preparado posible.

Sobre el Central a tope en la general

¿Qué le genera como entrenador cuando ve que su equipo fue el mejor de los 30 que participaron de la fase clasificatoria?

El análisis va por dos vías. En cuanto a las emociones, que son soberanas en los seres humanos, uno se pregunta, ¿cómo quedamos afuera? Después, desde el punto de vista racional, entiendo que hay que aprender ciertas cuestiones para que no se repitan en el futuro. Y repito que los de los playoffs son partidos muy complejos. Jugué playoffs en México, en Libertadores y en Sudamericama, pero a un partido es complejo, puede pasar cualquier cosa. A dos partidos, hay posibilidad de que no tengas uno correcto; pero si la situación se repite en el segundo quiere decir que el rival es superior.

Pero entonces reniega del formato del torneo.

No, no. Para nada, porque si hubiera ganado te estaría diciendo “qué bárbaro” porque con tres partidos podría ganar una copa. Digo que en este formato hay que cabalgar el caballo.

En esta primera rueda los números dicen que Central es el mejor equipo. ¿Futbolísticamente, fue el que mejor jugó?

Ese es el análisis que me gusta hace porque es lo que nos va a dar la posibilidad de seguir siendo competitivos. Ahora, es difícil en el fútbol decir quién juega bien porque todo está contaminado por el resultado, pero en 16 partidos Central fue el que más puntos sacó. Entonces, seguramente hizo muchas más cosas bien que las que no fueron tan buenas. ¿Eso indica que hayamos sido el equipo más completo y que mejor jugó? Es discutible. El equipo tuvo números de equipo, fue el segundo de más goles a favor, el de mejor diferencia de gol, uno de los que más puntos sacó de visitante, el más efectivo de local. Pero no tenemos que perder de vista que todo eso lo logramos con una eficacia por arriba de la media y fue la eficacia que no tuvimos en el último partido. Decir si fuimos los mejores o no es más delicado, pero sí podemos afirmar que fuimos los primeros, lo que no es menor. Me parece que no hay ningún equipo, al menos desde la estética, del que se pueda decir: “este es el mejor”, porque los que pintaban para consolidarlo no lo lograron.

>>Leer más: Un sueño llamado Di María: final en Portugal, Mundial de Clubes y ¿futuro en Central?

En base a esa tabla general, ¿hizo cálculos de cuántos puntos necesitarían para cumplir con el objetivo de clasificar a una copa internacional?

Con esto que ya hicimos, con una campaña normal y hasta diría por debajo de lo normal, tenemos muchas posibilidades de clasificar a una copa. Pero esta no es la cuestión, la cuestión es cómo logramos que el equipo siga creciendo futbolísticamente y ahí vuelvo a decir que tenemos unas cuantas aristas pendientes de cara a un espacio de crecimiento muy grande. Eso es lo que me entusiasma para que en la segunda mitad del año podamos hacer un gran torneo. Creo que hay un espacio de mejora muy grande.

Holan2SSM.jpg El técnico de Central se mostró reflexivo en sus declaraciones, ya con las revoluciones más bajas tras la derrota ante Huracán. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Dependerá del rearmado del plantel?

Todos sabemos que en los mercados de pases hay altas y también bajas y es lógico que después de la campaña que hicimos pueda haber alguna venta. Cuando hablo de forjar el retorno a la victoria hablo de que Central tiene un gran plantel y que si por eso que hicimos se producen bajas tendremos que hacer todo el esfuerzo posible en busca de jerarquía. Pero no es apretar un botón y listo, porque esta camiseta no se la pone cualquiera.

¿Hubo algún momento del torneo en el que haya pensado “este es el equipo que quiero, que juega de la forma que pretendo”?

Me gustan los equipos que son equilibrados, sólidos, y ese tiene que ser el lei motiv de nuestro equipo, que sea guerrero. Me gusta ese término porque es muy fuerte para lo que es este mundo de Central. Vi algo de eso, pero aspiro a seguir creciendo en las asociaciones futbolísticas. Una de las cosas que el equipo hizo muy bien fue que en el más del 90 por ciento de los partidos los futbolistas que entraron desde el banco aportaron soluciones. Esto también nos hizo un equipo muy competitivo. No es fácil entrar y resolver cuestiones o ampliar la riqueza de opciones que el equipo está ofreciendo para consolidar un triunfo o para lo que fuera. Pero insisto, tenemos que aspirar a crecer en el tejido futbolístico, como así también en el sistema defensivo, más allá de que no nos hayan exigido demasiado. Porque Fatura sacó las que tuvo que sacar, no es que le pateaban 17 veces por partido.

Habló de altas y bajas. ¿Cree que el plantel que viene va a ser muy diferente al del primer semestre o la idea es buscar algo muy específico que haga falta?

Tenemos una base muy buena y sobre esa base podemos establecer una plataforma para que con pequeños ajustes el equipo pueda seguir creciendo. Por supuesto teniendo en cuenta que por el buen torneo que hicimos a alguien le puede llegar una oferta, pero también porque siempre es bueno ir creciendo en el armado del equipo. Siempre hay jugadores que tienen el deseo de buscar otras opciones que los hagan crecer o simplemente por nuevos desafíos. Todos tenemos claro qué es lo que estamos buscando.

>>Leer más: Las memorias de Jorge Broun, que se metió entre los 15 jugadores con más presencias en Central

¿Qué tan importante será el empuje de los puntos logrado teniendo en cuenta que al invertirse las localías Central jugará más de local que de visitante, y que en el primer semestre ganaron todo lo que jugaron en la fase de grupos?

Ya hay una buena experiencia porque todo esto empezó en el último partido del año pasado, pero tenemos que seguir trabajando para capitalizar a nuestro favor el hecho de jugar de local. Allí también hay un espacio de ajustes para el crecimiento.

El "mundo Central según el DT

En un momento dijo: “Nuestro mundo Rosario Central”. ¿Entendió ya definitivamente lo que es vivir en este club?

Es una experiencia hermosa, que estoy disfrutando, y sé del compromiso que implica. Por eso los triunfos se viven con una alegría enorme y las derrotas con muchísima tristeza. Por eso digo que no es fácil jugar en estos equipos e insisto, esta camiseta no es para cualquiera. Ojo, es una presión hermosa y me encanta, pero al caballo hay que cabalgarlo eh. Yo quiero una Ferrari, pero hay que manejarla.

¿Y hay escenario para tener una Ferrari?

Está dado el escenario para que el club siga haciendo las cosas con seriedad. Un entrenador no se puede volver loco y pedir cosas que no se pueden porque hay que mantener un orden incluso desde lo económico. De todos modos, hay ciertos desafíos para este tipo de clubes y es lo que la dirigencia tiene en claro. Nada es sencillo, no es apretar un botón y que todo se resuelva. Las fiestas no son fáciles de pagar porque después con los autos caros viene la patente, el seguro, el consumo. Sí tenemos que tener en claro que en lo certeros que seamos vamos a poder forjar el retorno a la victoria.

¿Siente que este equipo necesita reforzarse para acentuar ese crecimiento del que tanto habla?

Es que todo está muy condicionado por las ventas que se puedan producir, por eso hoy no hay nada concreto y no quiero hacer un juicio de valor sobre un escenario incierto. Todos estamos de acuerdo en que los refuerzos tienen que ser selectivos y aportarle jerarquía al equipo.

Holan3MB.jpeg Según Holan, en el mercado de pases que se viene será clave si se producen bajas, pero confía en potenciar el equipo. Marcelo Bustamante / La Capital

¿Habrá alguna depuración?

Estamos tranquilos porque tenemos una buena base. Hicimos un buen torneo y creemos que haciendo los ajustes que correspondan en la etapa de preparación el equipo va a estar un escalón más arriba del nivel que mostró en este torneo. A todos nos gustaría sumarle jerarquía al equipo porque es clave, pero no es sencillo encontrar esa jerarquía. Hay jugadores que pueden parecer una maravilla, pero hay que ver si ese rendimiento lo puede mantener en un club de estas características.

Una de las últimas veces que le preguntaron se generó una confusión muy grande, pero es imposible no insistir sobre qué le generaría dirigir a Di María.

Entrenar futbolistas de la jerarquía y la trayectoria de Ángel Di María es hermoso, porque te enriquece como técnico, pero no son cuestiones que dependan de uno. En un mercado de pases todos tienen que estar de acuerdo y detrás de un mismo propósito.

¿Es tiempo suficiente el que van a tener, entre la vuelta al trabajo y el partido contra Unión por la Copa Argentina, para la base física que pretenden?

Ojalá podamos arrancar en junio con la mayoría de la base del plantel. Hay jugadores que posiblemente tengan fecha Fifa. En los recesos de nuestro fútbol no es sencillo disponer de esos tiempos, pero intentaremos que sea lo mejor posible.

En el segundo los desafíos serán el torneo Clausura, la Copa Argentina, la clasificación a copas internacionales. ¿Hay algo que deba ponerse por encima?

Si tuviéramos una competencia con partidos los domingos y miércoles, la evaluación sería una. Si es un torneo y la Copa Argentina, la evaluación es otra. Es decir, no hay ningún argumento para no intentar hacer lo mejor posible en los dos torneos.

¿Central es un equipo que...?

Debe ser siempre guerrero.

Insistimos con esta pregunta. ¿Siente que está ya dentro del mundo Central, se siente aceptado?

No lo puedo evaluar, pero estoy agradecido. Trato de controlarme para no entrar en el camino de la demagogia.

¿Es difícil eso?

Es difícil asimilar tanta pasión por parte del hincha, cómo vive la semana, cómo vive los clásicos. No tengo dudas de que Central es un equipo grande. Es grande por su historia, por lo que le dio al fútbol argentino en técnicos y en futbolistas, y es grande por su gente.