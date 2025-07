El concurso "La figurita difícil IV" reunió más de 50 fotos históricas del Sastre de antaño

Con esa premisa surgió el concurso “La figurita difícil” cuyo puntapié inicial fue una charla entre la directora del museo, Elisa Oitana y el periodista de La Capital, Luis Emilio Blanco sobre cómo lograr que la gente aportara imágenes sobre el pasado de la ciudad al archivo del museo.

“En general todos tenemos fotos en formato papel archivadas en algún rincón. Pero no todos toman conciencia de que esos pedacitos de historia individual, forman parte de una historia común. Muchas veces no surge de los vecinos la idea de integrarlas al patrimonio colectivo de la comunidad, por eso impulsamos el concurso”, indicó Oitana a La Capital.

jurado4

“Al ser una comunidad relativamente pequeña, me pasaba que la gente me encontraba en la calle o en algún festejo público y me contaba que en su casa o la de sus padres y abuelos había fotos sobre momentos importantes de la historia local o de fiestas familiares, la cosecha, la confección de una carroza para carnaval... pero esas imágenes no eran compartidas con el resto de la comunidad y eso fue, justamente lo que quisimos hacer con ‘La figurita difícil’”, explicó.

De esta manera nació la idea de generar mediante un concurso fotográfico el interés en rescatar fotos de antaño de distintos momentos de la vida en la cabecera del departamento San Martín.

Un concurso que lleva cuatro ediciones

Ese fue el comienzo de “La figurita difícil” que el pasado 11 de julio realizó su cuarta edición con la participación de 57 imágenes aportadas por 15 vecinos de la ciudad. En total, junto a las otras tres ediciones ya concursaron 267 fotos y muchas otras se agregaron al archivo del museo.

“En cada concurso hay una serie de consignas. Este año buscamos fotos sobre carnaval, celebraciones en el ámbito rural, fiestas patronales, teatro y fotos sociales o personales donde pueda verse el Sastre de antaño”, indicó.

“Los concursantes participan a través de un seudónimo y se convoca a un grupo de profesionales de distintas áreas para conformar el jurado: fotografía, historia, periodismo, artes visuales, arquitectura, diseño”, añadió.

Este año, la elección estuvo a cargo del arquitecto, Oreste Pretto; la fotógrafa, Micaela Pasquali; el periodista Luis Emilio Blanco; y los docentes María Alejandra Asín y Nahuel Morales. Tras un arduo trabajo de varias horas, los jurados eligieron las fotografías ganadoras.

jurado1

Las fotos ganadoras

“Lupa en mano y la mirada bajo diferentes prismas hicieron que la elección fuera compleja”, destacó la directora del museo.

Partiendo de una preselección de doce fotos, los jurados concluyeron que las ganadoras sean las siguientes cinco: el primer puesto fue para la foto “La llegada de la virgen de Guadalupe sobre Avenida Mitre” (1952) aportada por Estefanía Eberhardt y cuya autoría fue del estudio “Foto Asín”.

El segundo lugar lo obtuvo la foto “Gala en salón de Sociedad Recreativa (Hoy Jockey Club Sastre)” datada en la década del´30 y presentada por Mateo Grosso y Blanquita Cragnolino.

Sastre- Encuentro con musica -fiesta en ambito rural 1935. Marta Allasino

En tanto otras tres imágenes obtuvieron menciones especiales. La foto “Encuentro con música en campo Alasino” de 1935, fue mención al valor histórico sobre las fiestas organizadas en el ámbito rural, aportada por Marta Alasino.

Toto Mandarin y sus hawahianitas. Carnavales Sastre 23-2-1971

Otra mención al valor histórico fue para la foto de los carnavales llamada “El Toto mandarín y sus hawaianitas” (Carnaval 23/02/1971) de Estefanía Eberhardt.

Sastre -Fiesta Piamontesa en CAU (1965) Liliana Montenegro

La tercera mención al valor documental social fue la foto “Fiesta Piamontesa en Club Atlético Unión” (1965) de Liliana Montenegro y de autoría de la firma “Foto Oscar”.

La totalidad de las fotografías que participaron de la cuarta edición del concurso podrán verse posteriormente exhibidas en el museo municipal, en fecha a confirmar.

Oitana agradeció a la comunidad que cada año se suma a la propuesta y colabora en la conformación del acervo histórico de la comunidad de Sastre.

>> Leer más: El museo va a la escuela al rescate del patrimonio natural de Sastre