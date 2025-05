La Municipalidad elimina trámites y crea herramientas digitales para facilitar la inversión

"Ahora subamos dos pasos. El primero, el perfil digital de personas jurídicas. Es decir, una persona que tiene una empresa va a tener, igual que lo tienen las personas del perfil digital, toda la vinculación con el municipio solo en un solo lugar", precisó Javkin, y añadió: "Nunca más doble documentación; todas las inspecciones de cualquier área del municipio registradas en un solo lugar , todas las evaluaciones, no va a haber posibilidad de criterio contradictorio entre un inspector y otro inspector, no va a haber ninguna posibilidad de que necesites hacer un trámite presencial, e incluso, si hubiera una falta, cualquier descarga o cualquier información, también se va a hacer online en forma digital sin ir al distrito”.

“Le devolvemos tiempo que, para quien emprende, eso es plata, y pensamos que brevemente vamos a incentivar a que todas las personas jurídicas también tengan ese vínculo único. Y nos va a permitir premiar. Es decir, si una persona jurídica cumple durante 10 años todos los trámites, tiene inspecciones aprobadas, obviamente es un indicio de cumplimiento, y si tiene que abrir un nuevo emprendimiento o tiene que tomar la razón social de otro emprendimiento, lo puede hacer en forma digital y en 24 horas”, señaló el mandatario.

“Y lo segundo, hemos puesto directo en el infomapa la información sobre las 280.000 parcelas que la ciudad tiene. Antes uno, si quería saber qué se podía construir o habilitar en un lugar, tenía que ir a un distrito, pagar un sellado, hacer un trámite, esperar 10 días. Ahora directamente entra a la página sin necesidad incluso de ningún trámite previo y tiene a disposición en el infomapa, lote por lote de la ciudad, cuáles son las normativas que rigen y por lo tanto los permisos y qué se puede hacer en cada uno de esos lotes”, detalló Javkin.

Durante la presentación, el jefe municipal hizo un recorrido por algunas de las acciones que el municipio ya desarrolló con el objetivo de facilitar gestiones, entre las que mencionó la eliminación de 40 tasas, la derogación de 158 ordenanzas en desuso, el trámite abreviado para permisos de edificación en obras menores, la eliminación del requisito del LULA (licencia de uso y libre afectación) para ampliaciones comerciales, la creación y el aumento de las funcionalidades del Munibot, la eliminación de incompatibilidades de radio para instalar negocio y la simplificación de trámites para habilitar publicidades simples, entre otras.

Respecto al trámite de habilitación express para comercios minoristas de hasta 500 m2, que se realiza en 24 horas de manera virtual, el intendente precisó que en 27 días hábiles se habilitaron 201 comercios a través de este mecanismo. “Ese trámite es en 24 horas, es sin inspección previa. Era uno de los grandes problemas que teníamos, que alguien habilitaba un negocio y tenía que esperar la inspección para poder terminar el trámite de habilitación, y eso hacía que entremos en un limbo durante un tiempo determinado en el cual el Estado no habilitaba y la persona no sabía si funcionaba o no, normalmente la urgencia económica lo hacía funcionar y eso generaba siempre una situación compleja”, comentó el titular del Ejecutivo.

En ese sentido, es importante remarcar que se eliminó el requisito de la inspección previa y se sustituye por una Declaración Jurada, que está sujeta a verificación posterior por parte de las áreas de Control. “Si una persona quiere habilitar un negocio y asume la responsabilidad que le toca por una declaración jurada, el rol de contralor del Estado es una vez que funciona y el rol de contralor previo pierde sentido”, sostuvo Javkin.

De la presentación participaron, además, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; los secretarios de Gobierno, Sebastián Chale; de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayru; de Desarrollo Económico y Empleado, Leandro Lopérgolo, y de Obras Públicas y Planeamiento, Eduardo Bressan, entre otras autoridades, junto a representantes de empresas, industrias e instituciones vinculadas al sector productivo de la ciudad.

Perfil digital para empresas y comercios

Es un nuevo espacio virtual habilitado para que las sociedades comerciales y/o personas humanas con actividad comercial puedan acceder a la información de su empresa y establecimientos habilitados de manera centralizada y segura. En este espacio se concentra información sobre trámites y servicios vinculados a los mismos.

La nueva herramienta digital permitirá: realizar trámites y pagos desde un sólo lugar; consultar de permisos y habilitaciones de todos los establecimientos y comercios; acceder al Libro digital de inspecciones para la consulta, descarga y pago de actas; gestionar renovaciones de permisos; descargar y consultar todos los documentos digitales desde un repositorio único, disponible para presentar en cualquier momento; recibir las notificaciones en la bandeja de entrada.

Está destinado a sociedades comerciales y sus miembros, personas titulares de establecimientos, profesionales que prestan servicios para de terceros (contadores y abogados, entre otros)

Una vez que la persona ha ingresado a su perfil digital, en esta nueva home para empresas y comercios se propone una vista diseñada para el sector, con las siguientes nuevas funcionalidades: acceso a todos los establecimientos a su nombre; nuevo libro de Inspecciones de los establecimientos; repositorio único de documentos; notificaciones electrónicas.

Consulta normativa urbanística digital en tiempo real

La normativa urbanística que regula los procesos de construcción y desarrollo de la ciudad de las 280.000 parcelas existentes en la ciudad se encontraba parcialmente digitalizada, sistematizada en forma manual, lo cual no permitía realizar consultas automáticas sobre los datos catastrales. La única información disponible para los usuarios era en Infomapa (sistema de georreferenciación del municipio) en donde se mencionaba el número de ordenanza que regulaba esa parcela.

A partir de ahora, existe una nueva consulta en rosario.gob.ar sobre la viabilidad de proyectos inmobiliarios o comerciales en tiempo real del total de las parcelas, sin necesidad de trámites y sellados previos.

Así, desde www.rosario.gob.ar se podrá consultar en tiempo real los siguientes datos: indicadores urbanísticos y de usos del suelo claves como altura máxima y mínima frentista, altura máxima exceptiva, factor de ocupación del suelo, factor de impermeabilización del suelo, usos del suelo, afectaciones.

Una innovación tecnológica premiada

La Municipalidad de Rosario ha avanzado en la implementación del perfil digital, siendo la solución tecnológica que le permite a las personas acceder, mediante cuenta y clave personal, a un espacio virtual donde puede utilizar los servicios digitales ofrecidos por la administración local.

El crecimiento en la oferta de trámites digitales y la adopción del perfil digital como herramienta de gestión decantó en que 436.500 ciudadanas y ciudadanos cuenten ya con su perfil digital, lo que representa un 63% de la población adulta (mayores de 18 años).

En este marco, cabe destacar que esta semana el proyecto 'Perfil Digital' de Rosario fue elegido por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) como uno de los ganadores entre 119 proyectos de toda América Latina y el Caribe en la categoría Innovación Tecnológica.