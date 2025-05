Tenis: El IV Abierto de Menores de la temporada del Circuito FST logró una cifra récord

Felipe Anit, Branko Fleitas y Sebastián Bettiol regalaron una vibrante final en Sub 14 varones, en el Abierto de Menores FST.

De la competencia participaron 175 jugadores, entre varones y mujeres en las categorías que van desde Sub 12 a Sub 18, conformando a este certamen como el de mayor participación en su tipo de las últimas dos décadas. “El trabajo que se viene desarrollando desde las bases en nuestra región es fundamental, la Federación Santafesina de Tenis continúa afianzándose como una de las más importantes del país y los Abiertos de menores se convirtieron en los torneos más grandes a nivel nacional”, señaló el presidente de la FST, Jorge Capella y añadió: “Estamos obteniendo muy buenas actuaciones en todos los niveles de competencia. Este fin de semana, en el Nacional Sub 10, tanto el equipo femenino como el masculino lograron el subcampeonato. Más allá de los resultados, lo que realmente nos enorgullece como institución es ver como crece el número de chicos que se inician en el tenis, nos entusiasma saber que suman a la práctica del deporte de un deporte que además lo van a aprenden a jugar bien, debido al elevado nivel de los profesores y entrenadores con los que contamos en la región”.