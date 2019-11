Un colectivero ayudó a un ciego y el gesto se viralizó

Cruzando la calle. El chofer colaboró con el no vidente.

Fue un gesto que no debería llamar la atención. Pero las nuevas tecnologías y las redes sociales, transformaron al protagonista de esta historia, al menos por un día, en un héroe. Un colectivero rosarino fue fotografiado mientras ayudaba a un pasajero ciego a bajar del ómnibus y luego cruzar la calle.

Sucedió ayer a la mañana y las fotos que tomó otro pasajero rápidamente comenzaron a correr por la web. Todo sucedió alrededor de las 9.30 a bordo del ómnibus 1.223 de la línea 116. Al llegar a la zona de Eva Perón al 5800, un hombre no vidente le anunció al chofer que debía bajar.

Así se dio la secuencia. "El colectivo paró a la altura de Servando Bayo. El colectivero se llama Marcos. Y me resultó curioso que el chofer sabía como tratar a personas no videntes. Se apostó directamente a su costado le hizo poner la mano sobre su hombro. Dicen que esa es la forma de guiar a los ciegos", contó a LaCapital Fernando Fava, el testigo que también viajaba en el ómnibus y sacó las fotos.

Fava contó que la acción del chofer no fue reconocida por el resto de los pasajeros. "El colectivo estaba lleno por la mitad. La mayoría había subido recientemente, estaban en situación de no entender qué sucedía. Nadie más dijo nada. Yo fui el primero que bajó después de esa situación, en la siguiente parada, así que no pude ver si el resto adhirió".

"En su memento quise aplaudir, pero la verdad quedé sorprendido. Son momentos en que no diferenciamos si algo está muy bien o somos muy mezquinos con nuestra apreciación", agregó Fava.

