Boca se quedó afuera de todo y los memes de Riquelme tomando mate fueron letales

Boca se jugó todo en el torneo Apertura ante la falta de competencias internacionales y todo con el fin de revertir la pálida imagen que tanto el equipo como la dirigencia estaban dejando al hincha en un año adverso. Pero no hubo nada para festejar, Boca fue eliminado por Independiente y la crisis se profundizó. A tal punto que el presidente Juan Román Riquelme fue el centro de los cuestionamientos por su falta de reacción , entre otras tantas críticas.

Los comentarios y los memes no tardaron en llegar. En el palco de abajo a Riquelme la llamada comisión del fútbol observaba con desolación a la cancha.

Entre las duras críticas al presidente del club, en X se leyó: "Naturalizamos echar a un DT en medio del campeonato y dejar al interino a ver qué pasa. No hay proyecto, no hay rumbo, no hay respuestas"; “Riquelme se estaba quedando afuera y se puso a tomar mate”, y “El Boca más cobarde de la historia. El Boca que siempre te deja a gamba. El Boca que armó Riquelme”.

