Paritaria de salud: los médicos de Amra quieren negociar incrementos trimestrales

"No nos parece que tenga que ser semestral. Porque si bien hay una tendencia a la baja de la inflación, todavía hay demasiada turbulencia" , señaló respecto a las aspiraciones en cuanto al acuerdo paritario al que pretenden arribar.

En ese sentido, comentó que hay una discusión pendiente con el gobierno y en la que no se ponen de acuerdo. "Si bien es cierto que en el segundo trimestre el aumento fue mayor a la inflación, en el primer trimestre perdimos terreno y venimos arrastrando 20 puntos desde el año pasado ", apuntó.

Es por eso que para Crispo, la idea es recuperar el poder adquisitivo de todos los médicos de la provincia al asegurar que los trabajadores estatales perdieron entre un 20 y un 25 por ciento con el cambio de gobiernos a nivel provicnial y nacional.

"Parecen que están alineados en materia de recortes. El año pasado fue terrible, sobre todo en el primer semestre, al igual que el último del año pasado. Y eso no se pudo recuperar", recordó.

No obstante, anticipó que en el encuentro previsto para la semana que viene la provincia podrá una oferta sobre la mesa para no extender demasiado los tiempos. "No tiene sentido dilatar eso. Lo bueno es que estamos hablando de números más estables donde el trimestre va a rondar el 5 por ciento", señaló.

Fuga de médicos

Más allá del contexto paritario, Crispo señaló una preocupación cada vez más recurrente. Tiene que ver con solicitudes por licencias sin goce de sueldo o necesidad de renunciar a un cargo en el ámbito público, entre otros factores de época.

"Es llamativa la cantidad de gente que nos llama con la intención de tomarse licencia sin goce de haberes o que quiere renunciar al cargo de la provincia. Y a eso se suma la menor cantidad de ingresos en la carrera de Medicina y lo que viene pasando en pediatría, donde van a tener que conseguir médicos recién recibidos para cubrir guardias", alertó.

A su vez, mencionó otro factor que proliferó durante los últimos años a raíz de la oferta y rentabilidad más atractivas que encuentran los médicos en otros lugares.

"Hay un grupo importante de médicos que se recibe y se va a trabajar afuera, puede ser a Chile u otras provincias, aunque sea como trabajadores golondrina. Eso se suma a un cambio generacional y en un marco donde cada vez es menos atractivo en empleo público", abundó.

Cuándo está prevista la próxima reunión paritaria

Luego del encuentro en la Casa Gris, las autoridades anunciaron otra reunión desde las 16 en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia.

En este caso citaron a los gremios docentes: la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Entre los antecedentes de la discusión salarial, el acuerdo del segundo trimestre de 2025 derivó en tres actualizaciones consecutivas que superaron la inflación.

El último reporte del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) señala que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 1,9 por ciento, mientras que la suba en los recibos del mismo período fue del 2,4 por ciento.