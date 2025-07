Dos detenidos por el asesinato del adolescente de 13 años ocurrido a comienzos de julio

El crimen de Juan Cruz

La noche del 5 de julio el adolescente estaba con su primo de 8 años jugando en la vivienda familiar de Camino de los Quinteros al 2800, barrio Tío Rolo, cuando un hombre disparó en dirección a la habitación en la que estaban los chicos.

"El tirador se arrimó a la ventana y ejecutó a los dos chicos", dijo unos días después Ramón, padre del nene de 8 años. En ese sentido es que supuso que el ataque "no fue para nada por error".

Más allá de la certeza de que no se trató de un ataque por error, la familia no le encuentra explicación a lo ocurrido. "Somos gente laburante, no andamos en cosas raras, no tenemos problemas con nadie", aseguró Ramón.

Recompensa

La investigación quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro del área de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional II. En ese marco la Fiscalía solicitó colaboración a la población para dar con personas que puedan aportar datos sobre el autor o los autores del ataque.

El pedido comprende la recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información que sirva para identificar a los involucrados en el hecho.