Las ventas minoristas subieron pero los comercios aún no venden lo que necesitan

Ricardo Diab, titular de la Asociación Empresaria del Rosario y directivo de Came, dijo que hay datos "alentadores" pero "no significa que se haya terminado la recesión".

En términos parecidos se expresó Ricardo Diab, integrante de Came y titular de la Asociación Empresaria de Rosario (AER). “Después de muchísimo tiempo hicimos un relevamiento que nos dio un 2,9% positivo con referencia a octubre 2023, apalancado en el fin de semana largo y en el Día de la Madre. Pero no fue regular en todo el país, porque hubo provincias en los que porcentajes dieron menor. Pero nos dio un promedio positivo, alentador si se quiere, no definitivo como para pensar que hay hemos cumplido una etapa para ir hacia la mejora de la situación”.

eco401.jpg El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, confía en que las restricciones no se profundicen.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, el referente de las Pyme consideró que el panorama es bueno "entendiendo que a partir de diciembre del año pasado los porcentajes fueron muy negativos. Diciembre tuvo un 3,5% negativo, enero con 28,5% y febrero con un 25% negativo. Creo que en los próximos números que sigamos dando van a ser positivos, aún cerrando el año con un 12 ó 13% negativo. Si igualamos los porcentajes de aquí en adelante, estaremos iguales en porcentajes negativos con referencia al 2022. Hay que corregir lo que se perdió en aquel momento, por lo cual tiene que dar positivo”.

>> Leer más: En los supermercados de Rosario hubo un leve repunte en las ventas

“En diciembre tener un 3,5% negativo es algo inédito para la Argentina. ¿Cuánto menos se tendrá que vender para ser negativo en diciembre? Por lo tanto, estimo que va a dar positivo. No obstante, no es que hay una recuperación económica en los comercios. Estamos remontando desde un lugar muy bajo. La expectativa es muy positiva en línea genérica, pero la gran mayoría manifiesta que no está vendiendo lo que necesita. Salir de esta etapa será muy duro y los salarios irán acompañando la inflación tímidamente. Pero lo que ya se perdió con la devaluación anterior, no se va a recuperar. El asalariado se acostumbró a este escalón y ahora flota dentro de una previsibilidad económica de precios en líneas generales”, sostuvo Diab.

En cuanto a las actividades que mostraron un repunte de ventas, Diab enumeró: “Empujaron mucho electrodomésticos y bienes durables. En el Día de la Madre fue uno de los productos más vendidos. Alimentos y bebidas crecieron, cuando venían siempre hacia abajo. También sucedió lo mismo con indumentaria, calzado y marroquinería. En negativo, en cambio, estuvieron farmacias, perfumerías (que viene desde hace muchísimo tiempo con volumen negativo), y bazar. Creo que de acá a diciembre seguirá así y sigue habiendo expectativas positivas”.