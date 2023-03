Este sábado llega la sexta edición de Noche de Peatonales con atractivas propuestas

También será de la movida la Feria de Artesanos Arriba Rosario, que estará apostada en Córdoba entre Sarmiento y San Martín, mientras que en San Martín entre Mendoza y San Juan se podrá encontrar a la Feria de Emprendedores Textiles.

Además, habrá un microescenario en la esquina Córdoba y Entre Ríos con el show de Che Bochinche y Escenario Latin, y otro microescenario en San Martín 960 con Idilio y DJ GYTO.

ferias.jpg La Noche de las Peatonales arranca con las ferias y mercados Arriba Rosario que abrirán desde las 12 hasta las 22 en la plaza 25 de Mayo.

Habrá actividades en distintas terrazas del centro, con propuestas gastronómicas, bebidas y DJs, a la par que, al igual que en ediciones anteriores, distintas galerías se suman al evento con actividades especiales y negocios abiertos.

Asimismo, el Banco Municipal de Rosario acompaña esta nueva edición de Noche de las Peatonales con descuentos de hasta 30% y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Cronograma Noche de Peatonales, sexta edición

Plaza Pringles

Feria Rosario Diseña

Gastronomía de Abarrote

DJ Euge Rov

Bandas en vivo

Escenario Spinetta

Desde las 19 hs Dj Eugenia Rov

20.30 hs Ckck

22 hs Lalalas

Plaza Montenegro

-Programación explanada CCRF

20 hs DJ Piña Fantasma

21 hs Banda Verde

22 hs Instituto Italiano di Cumbia All Star

23 hs hs Presentación de Mamita Peyote + Intervención espacial x Micelio

-Exposición en CCRF "Fontanarrosa Inédito".

Un homenaje gráfico a los anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Ilustraciones realizadas por Roberto Fontanarrosa en 1972 Hall Central.

"Laberinto de Apariencias". Muestra del caricaturista cubano Ángel Boligán. Una mirada sagaz y crítica de la sociedad del siglo XXI Sala Augusto Schiavoni

Plaza 25 de Myo

-Programación escenario

Desde las 19 hs DJ set

21 hs Jazzigasinos Quinteto

22 hs Quinteto del Túnel

-Mercado de las Artes.

Un museo en la vereda es un proyecto pensado para que las y los artistas de nuestra ciudad puedan exhibir, comercializar y socializar su producción artística.

-Feria del Aguaribay

Mercado de flores, plantas aromáticas, árboles frutales y de estación.

-Feria "El Roperito" Rosario

Peatonales

-Punto Juguetes

Ubicación: Córdoba entre Entre Ríos y Mitre

Producción: María Marta Ibañez (@mamarosarienne) y Florencia Filocco (@sorbetesdepapel)

-Punto Arte Impreso + Cantina + DJ

Ubicación: Córdoba entre Mitre y Sarmiento

Gin El Inmigrante DJ invitado: Lucas Roma + Nacho Abstract Producción: José Sainz y Fede Galuppo

-Feria Editoriales Independientes

Librerías de Viejo y virtuales + Vinilos

noche de las librerias Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Ubicación: Intersección Córdoba y San Martín (se extiende hacia Maipú y hacia Rioja)

Espacio de exhibición y venta de publicaciones editadas por sellos rosarinos que reúnen la voz de autores locales, nacionales e internacionales. Se suman librerías de viejo y virtuales invitadas con una selección de títulos clásicos, best sellers y novedades para todos los públicos. Además, espacio de Vinilos.

-Feria Artesanos Arriba Rosario Córdoba entre Sarmiento y San Martín

La marca de autor es la esencia de lo artesanal y ésta es la impronta que con la que es intervenida la materia, sea cuero, madera, tejido, metal, cerámica, caña, mimbre, vidrio, papel o fusión de materiales en propuestas urbanas innovadoras o en el rescate de oficios tradicionales y formas de producción no seriales que aportan al fortalecimiento de un circuito alternativo de producción y consumo cultural.

Microescenarios

-Microescenario I - Esquina Córdoba y Entre Ríos

Desde las 19.30 hs

Show de CHE Bochinche

Escenario Latin

-Microescenario II - San Martín 960

19.00 hs Idilio

21.00 hs Dj GYTO

Música a cargo de artistas urbanos del Programa Arte en Calle Museo Estévez

Ingreso por calle San Lorenzo 753

20.30 hs Presentación de Aguapey Francisca Bosio Siquot en violín. Camilo Salvatierra en clarinete bajo.

Peatonal San Martín entre Mendoza y San Juan

Feria de Emprendedores Textiles

Galerías, pasajes y terrazas

-Calle del Sol: San Martín 843

Fiesta Kika, barra de tragos, dj, fiesta y performances.

Glitter bar de abstractoshop, Semi express y Dj Kay por Nailsforbabes, oriental snacksl de Eterniastore, tequeños venezolanos de Mérida gastronomía.

X Zone tattoo y piercings, Jimmycooper local piercing e indumentaria. Descuentos y sorteos de Puro Comic

-Galería Santa Fe: Córdoba 844

Tecnología y sustentabilidad:

Polo Tecnológico: startups, impresión 3D y premios, drones y más. Acompañan Quality Systems, Atemporal Coop., Resonar Ingeniería, LET UNR, Conicet Rosario, Express.

Estación Digital: Robótica con legos y realidad virtual

LGS 3D y paseo makerton de impresiones 3D

Feria de sustentabilidad, productos orgánicos, reciclados, triple impacto, cultura+B

Gastronomía de Pancho Boy y Empatar

Coctelería de Matías Jurisich

Bandas en vivo

78269920.jpg Experiencia exitosa. Las tres ediciones anteriores de Noche de Peatonales convocaron a miles de personas y fueron un rotundo acierto del municipio Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital.

-Pasaje de la Nación y No Gallery: San Martín 834

Encuentro multidisciplinario:

Marcos Toia Set de Vinilos

Instalaciones artísticas, colectivo Masking.

Pop up de marcas de diseño.

Set Visual con proyecciones by Krater.

Warm up de Mat Spiaggi

Cierre: Laurita Gosh set electrónico en Vinilos

-Cassini: Sarmiento 777

Estreno de galería cultural

Gastronomía de Foret Bar

Arte y muestras, ferias americanas y vintage, ropa de diseño y objetos.

RetroCool, Zona Vintage, La Real Feria Americana, Betty & Co, Mercadito el Eternauta, 337 Throws up, Paco Estudio de tatuajes, Motagarden growshop, Moda de Queen Morena, Devo Vintage, Avami, Dura Concept.

Bandas en Vivo: Un Morlaco pal Paco y Río Rosa

Murales en vivo: por Pinkk Banana Murales e Ilustraciones

-Paseo Peatonal: Mitre 831 / Córdoba 1259

Sector chill con mesas, gastronomía y bebidas: Barra by Herédero Gin, Barra by Abrebocas: vinos y vermuts, Food point by Bistecca, Shawarma Point Dj en vivo Dave Tomas, Show en vivo: Saxo by Juani Blondi, Conducción by GRACIANA Bonifaci

+26 locales abiertos

-Galería Sudamérica: Córdoba 1060

Cheff en vivo, degustación, clases y gastronomía Diego Gauna

Feria Awe de Mujeres emprendedoras

Bandas en vivo

-Pasaje Pan: Córdoba 954

"Flamenco en el Pasaje Pan" Compañía Flamenca: baile, guitarra y cantante.

Propuestas artísticas y culturales, Multiespacio de galerías de arte y muestras

Gastronomía y bebida. Café del Pasaje Pan

-Galería del Paseo: San Martín 861 / Córdoba 955

Feria de Arte en Galerías, artistas plásticos en vivo, Dj set

Foodtruck de degustación de Pehuenia

-Galería La Favorita: Córdoba 1147

Ferias anime y Asian pop. Stands comerciales, dibujantes.

Desfile Cosplay, Show en vivo de kpop

Gastronomía Da Pino

-Galería Libertad I y II: Sarmiento 855 / Mitre 857

Show de Reggaetón en vivo: Quiel.ok

Musicalización toda la noche

Gastronomía de Coffe Black

-Galería Rosario: Sarmiento 860 / Sarmiento 858

Inauguración de confitería Nuria

Música en vivo

Pista de autos eléctricos de Pecos Bill

-Galería Vía Florida - San Martín 1051/1057

Feria de Los Super Coleccionistas

Música y bandas en vivo: Renzo Baltuzzi, SuperFibra desde Rock Shop

Cosplay de Ciudad Gótica

-Galería Córdoba, Córdoba 1080

Expo Retro: Fotografías y Estampas antiguas de la ciudad, objetos de colección, transporte urbano de antaño.

Degustación y descorche: Los Vinos de Stella

Banda en vivo Reversión Cerati

-Terraza Córdoba, Córdoba 1080

Espacio CDF

Dj Alejandro Motta

Gastronomía y bebidas

-Terraza Savoy

Muestra de arte Barbara Bernet,

Gastronomía de Rock&Fellers

Banda Quarrymen

-Feria Mi Arte + Espacio Reset: Córdoba entre Maipú y Laprida

Pintura en vivo: street art BMK, feria de artistas Reset

Show en vivo + cabina Dj

Feria mi arte: marcas seleccionadas, productos de autor, propuestas artísticas

Stand de Sushi vegetariano, Stand Gin Flexi, Stand cerveza artesanal Keinkater

-Escalinatas Jockey Club: Maipú 801

Bandas en vivo:Pablo Arrieta; Luxipixi e invitados

Show de salsa y DJ set

Foodtrucks & Patio cervecero

Avenger - Cordoba 1000

Ahumador - plaza Montenegro

Atraco - Cordoba 1369

Amancay - Cordoba 1260

Free Shop - Cordoba 1125

Mejunje - San Martin 900

The Simpzone - Cordoba 1451

Burger Truck - San Martin 850

Pororo La Máquina - laza Pringles

El Sultán del Shawarma - plaza Montenegro

Anfora - Cordoba 1369

Toscana (puesto) - plaza 25 de Mayo

Oh my Drink - plaza Montenegro

Ewald Tropical - plaza 25 de Mayo

Hangar 18 - Cordoba esquina Entre Ríos

Birra Rodolfo - Córdoba 1169

Matambrito - plaza 25 de Mayo

Charo cervecería - plaza Pringles

Rollin helados - plaza Pringles

Nato - plaza Pringles

Abarrote - plaza Pringles

La Fresca VQV - patio gastronómico en plaza Pringles

Gintonería “El Inmigrante”- Córdoba entre Sarmiento y Mitre