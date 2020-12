Para ir a la Costa atlántica ya es necesario contar con el Certificado Verano

Según se explicó, en esta primera quincena de diciembre el Certificado Verano se aprobará de manera automática pero luego será obligatorio tramitarlo con cinco días de anticipación y los interesados recibirán la respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

También se supo que si bien por el momento el certificado es obligatorio en provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego, podría también adquirir tal carácter en Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy, provincias que probablemente se sumen esta semana.

Para obtener el certificado, hay que ingresar a la web Verano (argentina.gob.ar/verano), el sitio oficial creado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Turismo y Deportes, que reúne toda la información vinculada con la temporada de verano.

Al ingresar a la web Verano un gran cuadro en el centro de la pantalla dice “¿Ya sacaste el Certificado Verano?”. Así, hay que clickear en el botón verde “Sacalo ahora” y aparecerá la primera pregunta: “¿Tenés DNI argentino?”.

Al tildar “Sí”, se despliega la opción de completar el destino al que se quiere viajar.

Al elegir provincia de Buenos Aires y Villa Gesell, por poner un ejemplo posible para avanzar, se llega a la primera pantalla en la que hay que consignar datos personales: nombre, DNI, número de trámite del DNI, fecha de nacimiento, celular, correo electrónico, domicilio.

El último punto de esta sección habilita a incorporar viajeros del grupo familiar: figura como “mayor de 13 que usa la app Cuidar” o “Menor de 13 años o mayor que no utiliza la app Cuidar”.

Una vez que los campos de los datos personales están completos, se pasa a la siguiente pantalla: datos del destino y transporte. Lo más importante aquí tiene que ver con la fecha de estadía, el alojamiento y el medio de transporte utilizado. Una de las opciones que se abre está relacionada con la reserva de hospedaje y la posibilidad de cargar documentación que respalde lo declarado por el viajero.

Lo mismo sucede con el transporte. Si se declara ir en vehículo propio, habrá que completar con los datos del auto. Si la opción elegida es, por ejemplo, micro, se abre la opción de adjuntar la documentación de la reserva o pasaje.

Para finalizar el trámite, se envía la solicitud. Y a esperar que resulte aprobada.

Recomendaciones

Los funcionarios bonaerenses pidieron “responsabilidad individual” a los veraneantes y el cumplimiento de los protocolos a los operadores turísticos para que en las vacaciones no se incrementen los contagios de coronavirus y se pueda “aplastar la curva”.

“Queremos que sea la mejor temporada posible, pero también que sea controlada en virtud de la situación epidemiológica”, explicó el Jefe de Gabinete, Bianco.

76714953.jpg

Luego, Costa —que tiene a su cargo el área de Turismo— aseguró que “será una temporada atípica, por la pandemia”, pero aclaró que en territorio bonaerense no se solicitarán testeos previos para viajar, ni certificados de Covid negativo, como tampoco se exigirán estadías mínimas a los turistas.

“El único requisito será el certificado”, indicó Costa. En esa línea, aseguró que “todas las actividades que se desarrollen relacionadas con el turismo estarán regidas por protocolos sanitarios”.

Los protocolos habilitados son para playas públicas, balnearios, ríos y lagunas, parques temáticos y atracciones, alojamientos turísticos extra hoteleros, prestadores turísticos, agencias de viaje, enoturismo, guías de turismo, turismo aventura, turismo rural, campings y alojamientos.

“Buscan que se eviten grandes aglomeraciones de personas que implican riesgo de contagio”, expuso el ministro y remarcó que además de los operadores o prestadores deben también cumplirlos los turistas, “higienizándose las manos, usando tapabocas y alcohol”. “En estas condiciones, entendemos que la temporada va a poder desarrollarse sin inconvenientes y lograremos el objetivo de aplanar la curva”, dijo Costa.

Obligado regreso para positivos

Los turistas de la Costa a los que se les detecte coronavirus “no podrán permanecer en el municipio y deberán regresar a su lugar de residencia con el objetivo de no estresar al sistema sanitario del destino vacacional y evitar brotes de contagios”, señaló el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, en la conferencia de ayer. En ese sentido detalló que “habrá mecanismos para ayudar al regreso de las personas si no pueden hacerlo por sus medios o porque no pueden subirse a micro o tren para no contagiar”.

Pero en casos de fuerza mayor “cada municipio tendrá centros de aislamiento para cumplir con los protocolos”, dijo.

El ministro de Salud, Daniel Gollan, señaló que en la temporada se llevará adelante una “política más agresiva para buscar contactos de contactos estrechos y hacerles pruebas con el neokit”. Y describió que existen dos maneras de comprobar si existe Covid-19: las pruebas de antígenos, “que miden una partícula del virus y nos dice si está presente o no” y las serológicas, “que nos dicen si hay anticuerpos”.