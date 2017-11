Evita, el libro sobre la "antiprincesa del pueblo"

"Evita" es el nuevo libro para chicas y chicos de la colección Antipricesas (Chirimbote ediciones). Escrito por Nadia Fink e ilustrado por Pitu Saá narra la historia de Eva Duarte, "la antiprincesa del pueblo, una mujer política y trascendente de la historia". "¿Y qué nos pasó al acercarnos a su vida y su legado? ¡Que se decían —y se siguen diciendo— tantas cosas! No faltaron las mentiras, los chismes, que se focalice en «su vida amorosa» en lugar de lo que hizo y generó. Algo que pasa muy seguido. Pero Evita habla por sí misma con todo lo que hizo, con el amor inmenso que le tenía el pueblo (¡del que nosotras y nosotros nos sentimos parte!) y con un profundo sentido de la justicia, tan hondo, pero tan hondo, que hasta le dolía en el cuerpo", dicen quienes recuperaron esta historia para el público infantil.

"Los libros nacieron con la idea de hacer biografías, de mujeres en principio; luego llegaron los hombres, los antihéroes. Esta colección se opone a los cuentos tradicionales que nos vienen trayendo de hace tantos años, y además que son tan europeos. La idea de la colección es que sean latinoamericanos. Tiene esa impronta. Además con la colección Antiprincesas miramos a las mujeres reales, que no esperamos que un príncipe nos rescate, no nos quedamos con los vestidos planchaditos esperando que vengan. No hace falta que sigamos los legados maternos o paternos de sangre sino que hacemos todo esto que hacen las antiprincesas", expresaba Nadia Fink en una entrevista realizada por La Capital, en septiembre del año pasado.

Otras historias de Antiprincesas son las de Violeta Parra, Frida Kahlo, Juana Azurduy y Gilda. También Chirimbote edita la colección Antihéroes (el Che, Galeano o Cortázar). Se consiguen en librerías, tiendas de diseño y se puede saber más en Facebook.