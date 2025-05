Argentina deberá pagar casi dos mil millones de dólares al FMI este año

El Banco Central ya tiene todo listo para girar u$s 620 millones al Fondo Monetario Internacional ( FMI ) en concepto de intereses . El pago impactará en las reservas internacionales, que se darán a conocer el lunes próximo, y forman parte de unos u$s 2.000 millones que la Argentina deberá afrontar este año por la deuda que tiene con la entidad.

En lo que resta del año hay otros dos vencimientos de intereses: u$s 861 millones el 1° de agosto y u$s 883 millones el 1° de noviembre. Cabe remarcar que el gobierno de Javier Milei afrontará estos vencimientos con los u$s 12.000 millones que ya recibió del FMI.