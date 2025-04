"Comprá pesos": el Bank of America recomienda a los inversores vender dólares y apostar por la moneda argentina

El entusiasmo del gobierno nacional tras la flexibilización del cepo inunda los escritorios en Wall Street y cambió los pronósticos de las principales entidades. Luego de haber proyectado, dos meses atrás, que el dólar podría llegar a cotizar a $1400 a fin de año si el Gobierno eliminaba controles de cambio , ahora el Bank of America invirtió sus planes y recomienda a sus clientes “comprar pesos”.

Así lo indicó en un informe difundido esta semana, que precisamente se titula “Argentina: Stick it to the floor. Buy ARS” (‘Mantenelo en el piso. Compre dólares’). En ese documento, analiza el nuevo esquema económico impulsado por el Gobierno y su intención de que el tipo de cambio oficial caiga al borde inferior de la banda de flotación y sugiere que la política monetaria y fiscal “restrictiva” van a “inducir” una “apreciación cambiaria”.